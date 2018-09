Velký bratr do všech škol. ANO chce po volbách sledovat dění na chodbách

Městský systém v současné době zahrnuje více než čtyři tisíce kamer, které využívají policisté, hasiči nebo dopravní podnik. Pokud by hnutí prosadilo sledování vnitřku škol, znamenalo by to zdvojnásobení počtu „očí Velkého bratra“.

Podle ANO je cílem dostatečně sledovat pohyb cizích lidí na chodbách. Jde však o návrh, který je blíže snu než realitě. Na cestě k uskutečnění totiž stojí řada „ale“.

Magistrát je zřizovatelem pouze středních škol, hnutí chce přitom sledovat i mateřské a základní školy, jejichž správu ale mají pod sebou jednotlivé městské části. Kandidát ANO na primátora Petr Stuchlík to nevnímá jako problém.

„Nedokážu si představit, proč by náš návrh školy odmítly. Není to nic proti ničemu a je vždy lepší, když tam bude bezpečno,“ řekl Stuchlík.

Slova souhlasu však od zástupců škol neznějí. Zatímco kamery před vstupem akceptují a na některých školách už takový dozor existuje, proti kamerám na chodbách vyjadřují výhrady.

„Jsem rozhodně proti, aby byly kamery umístěné po chodbách či ve třídách. Pokud kamera míří na veřejný prostor před školou, je to v pořádku. Hlídat, kdo do školy vstupuje, je vhodné. Ale Velkého bratra bych do školy určitě nechtěla,“ uvedla Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7.

Zároveň dodala, že jakmile by měla být kamera na chodbě a jeden jediný rodič by řekl, že se mu to nelíbí, instalace by nebyla možná.

Podobně mluví i prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Podle něj by mohl být problém kvůli nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Instalace kamer by vyžadovala souhlas všech rodičů.

Navíc už má v současnosti řada škol hlídaný vstup do budovy.

„Někde mají vrátného, používá se i čipový systém nebo musí člověk aspoň zazvonit, aby byl vpuštěn dovnitř,“ popsal Sárközi. „Samotné kamery vám stejně prevenci nezajistí. Je to spíše na zpětné dohledání viníka,“ doplnil pražský zástupce Asociace základního školství ČR Václav Hlinka.

Stuchlík však námitky odmítá. GDPR podle něj nehraje roli. „Jde o bezpečnost a ta je nadřazená,“ uvedl lídr ANO v Praze s tím, že blíže problematiku vysvětlí čtyřka kandidátky hnutí místostarostka Prahy 14 Marcela Plesníková. Na telefonáty redakce MF DNES však v úterý nereagovala.

Málo lidí na mnoho přístrojů

I kdyby nebyl problém s namontováním kamer, neznamená to, že by návrh ANO fungoval. Závažný problém totiž přináší ta část návrhu, která počítá s napojením kamer na městský dohledový systém.

Městské kamery jsou jen na veřejně přístupných místech a podléhají přísnému systému kontroly a evidence přístupu. Pokud by do celoměstského kamerového systému měly přibýt kamery uvnitř škol, kde nejde o veřejný prostor, bylo by nutné změnit zákonné podmínky.

Navíc by tím například strážníkům v operačním středisku přibyly stovky kamer, které by sledovali.

„Městský kamerový systém napojení takového počtu kamer ve školních prostorách nebude technicky, natož personálně schopen obsáhnout,“ okomentoval návrh pro MF DNES bezpečnostní analytik David Rožek ze společnosti Soft Target Protection Institute.

„Logické by bylo zavést přes městský kamerový systém například dohled nad okolím škol. Pohled na vnitřek škol by pak teoreticky mohl zajišťovat vyškolený bezpečnostní pracovník přímo v objektu školy,“ dodal Rožek.

Městská i státní policie navíc nesleduje jednu kameru po druhé, ale využívá je hlavně při pátrání nebo až po přijetí oznámení o protiprávní činnosti. Zda by bylo reálné na kamery ve školách dohlížet, se strážníci nechtěli vyjadřovat. „Předvolební sliby městská policie nekomentuje,“ sdělil mluvčí strážníků Jan Čihák.

Nemožnost dohlédnout na více než 860 pražských škol, které navrhuje ANO vybavit kamerovým systémem, Stuchlík odmítá s tím, že moderní technologie by samy zvládly upozornit na nestandardní jev ve školách.

Předvolební slib ANO zahrnuje vedle kamer i strážníka na přechodech pro chodce v okolí škol. Jeho přítomnost v době začátku a konce školní výuky má být podle hnutí samozřejmostí. Městská policie je už nyní každý den na více než stovce přechodů u škol.

Na to, aby městská policie pokryla přechody u více než 860 pražských škol, ale chybějí strážníci. „Aby se splnil tento bod programu, je třeba posílit účinnost náboru nových strážníků a výrazně doplnit současné podstavy,“ dodává bezpečnostní analytik Rožek.