VIDEO: Pražskou kanalizaci ucpává tuk z restaurací, někdy i hokejky

Obří a velmi tvrdá hrouda tuku a dalších odpadků nedávno překvapila londýnské vodohospodáře, kteří bojují s jejím odstraněním (psali jsme zde).

Takové ucpání hrozí podle odborníka v každém městě, které má kanalizaci. Nejvíce jsou zanesené části stok, kde je hodně restaurací.

„Problém, který je v Londýně, může v Praze vzniknout také, protože je zde mnoho restaurací, které nedodržují kanalizační řád. Mají mít tukové lapoly (jímka zabraňující úniku tuků, pozn. red.), a když je mají, neudržují je,“ řekl iDNES.cz vedoucí oddělení průzkumu stokové sítě Jan Bernát ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

Dalším problémem je podle Bernáta, že mnoho restaurací používá drtiče odpadu, které se v Praze používat nesmějí.

Tyto kusy odpadu se poté v kanálech spojují s dalšími většími předměty a vytvářejí špunt.

„Už jsme našli zaházenou šachtu bateriemi od aut, pneumatikami, matracemi, všechno možné v kanalizaci najdete, co tam nepatří,“ dodává. V zimní sezoně prý děti klidně naházejí do kanálů i hokejky.

Kanalizační řád, ve kterém je napsáno, jaké látky a v jakém množství se mohou do kanalizace vypouštět, porušují i lidé doma.

Do kanalizace například nepatří vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby nebo třeba tuk z „friťáku“ a olej z aut. Oleje po smažení by lidé měli podle PVK slít do lahví a odnést do sběrného dvora. Některé městské části mají kontejnery určené přímo na tyto lahve.

„Jde o to, že vylijete tuk a on se v kanalizaci srazí, přilepí na stěny. Pokud se do něj dostanou například vlhčené ubrousky, udělají v tom armaturu jako v betonu. Spojí se v kompaktní celek, který se velmi těžko dostává ven, protože ono je to poměrně pružné,“ vysvětluje Bernát.

Tuky zapáchají z kanálů

Pracovníci PVK čistí kanalizace tlakovou vodou, ale ta nestačí na vše. Tam kde je to možné, je nutné stoky projít a tuky odstranit ručně. K čištění používají auto s čerpadlem s tlakem až 120 atmosfér.

„Mezi problematická místa patří Staré a Nové Město, kde je velké množství restaurací. Další místo je u hlavního nádraží, tam taky občas můžete cítit typický zápach od tuků, nebo třeba u Obecního domu,“ uvedl Bernát.

Obsah kanalizace putuje do čistírny odpadních vod na Trojském ostrově a zbytek do malých čistíren, které jsou na okraji Prahy v připojených obcích. V Praze PVK provozuje 3 650 kilometrů kanalizace a zhruba 900 kilometrů přípojek od domů.

Nejstarší stoky jsou okolo Karlova mostu a Klementina zhruba ze 16. století. Komplexnější síť začal budovat na přelomu 19. a 20. století anglický inženýr William Heerlein Lindley. Jednotný systém stok veškerou odpadní vodu odváděl na starou čistírnu v Bubenči.