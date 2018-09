Lídr SPD Hynek Beran chce pro mimopražské zavést mýto

Ve svých předvolebních novinách SPD tvrdí: „Pejsci by volili SPD.“ Kde berete takovou jistotu?

To vzešlo od kolegy z Prahy 11, skalního pejskaře. Jde nám o podporu této komunity. Je to však priorita Prahy 11, než otázka našeho programu pro volby na magistrát.

Pojďme k lidem, kteří volit mohou. Přednášíte na ČVUT, jste bývalý velmistr zednářů. Nemůže to vadit voličům hnutí SPD, které se vymezuje vůči elitám?

Neřekl bych. Elektorát SPD je takto viděný jednostranně. Nemyslím si, i po setkání s členy hnutí, že by to byli primitivové. Tak to není. Náš volič je malý podnikatel nebo pracující. Elity jim nevadí, ČVUT je neuráží.

V rámci veřejných vystoupení jste několikrát zmínil lumpenproletariát, vůči kterému se vymezujete. Koho do něj řadíte?

Mířím na turistický lumpenproletariát. Jsou to třeba ožralí turisté, kteří nerespektují noční klid, konzumují drogy a hledají vykřičené domy nabízející sexuální služby. Takovou složku turistického ruchu tady opravdu nechceme. Ani nám nepřináší peníze.

Jak to chcete změnit?

Omezit to na straně nabídky a poptávky. Když si jdou opilí turisté koupit prostitutku a drogy a chovají se nepřijatelným způsobem, policie může zasáhnout. Proti výtržnictví, rušení nočního klidu. Když to dělají v baru, mohou jich policisté pár sebrat, dát je na záchytku nebo do cely předběžného zadržení a ráno je pustit s pokutou. Je také třeba kontrolovat přistěhovalce prodávající drogy u Václavského náměstí a chytat je v okamžiku nabídky. Jsou tam všude kamery, lze tam dát provokatéra a dealera zavřít. Nesmíme kriminalitu tolerovat.

Slibujete bezpečnější Prahu. Myslíte, že dnes není dost bezpečná, přestože je hlavním městem šestého nejbezpečnějšího státu na světě?

Jsou tu každopádně jevy, kde už se mnoho lidí bojí. Třeba se jim nechce chodit po Václavském náměstí. To se musí změnit. Je tu sice málo těžkých zločinů jako vražd, znásilnění a loupeží, ale stále tu jsou krádeže aut, věcí ze sklepa, kapsářství. Je proto třeba vymýtit drobnou kriminalitu.

Jak ji chcete vymýtit, zvlášť když má policie dlouhodobě podstav?

Asi se jí nezbavíme úplně, ale je tu velká rezerva. Podstav považuji za výmluvu, nejde o fatální nedostatek lidí. Dnešními elektronickými prostředky se dá kriminalita velmi omezit. Když uděláte v bazarech a zastavárnách evidenci zboží, které tam je, lidí, kteří ho prodávají nebo i kupují, tak by velká část pouliční kriminality zmizela sama od sebe. Na místa, kde řádí gangy kapsářů, je pak nutné dát více kamer.

Kapsáři umějí člověka okrást, aniž kamera cokoli prokáže. Jak jich tedy pomůže více?

Pomůže větší důslednost s dostatečným počtem kamer. Když policie vyšetřuje vraždu, tak taky bere různé podezřelé. A když se na nějakých místech něco ztrácí opakovaně, na záznamech bude určitý počet lidí, tak zbývá poslat na místo vycvičeného experta od police, který je pochytá. Na vraha a násilníka kapacity u police jsou, tak proč by nebylo možné ulovit kapsáře. Toho mohou ulovit třeba na základě otisku DNA z kapsy. Policie nevyčerpala všechny možnosti.

Ve volebním programu SPD stojí, že chcete lidi bez domova přesunout na okraj města. Proč?

Netýká se to všech. Statistiky říkají, že zhruba 30 procent bezdomovců je nedobrovolných. Jsou třeba v dluhové pasti, žena je vyhodila z domu. Do parku by nešli, kdyby nemuseli. Těm chceme pomoci. Praha je bohaté město, může si to dovolit. Je třeba řešit bezdomovce, kteří nejsou z Prahy. Ať se o ně starají obce, kde mají trvalé bydliště.

Takže byste do ubytoven na periferii přesunul dobrovolné pražské bezdomovce?

Ano, ale není to tak, že je chceme někam vyvézt a zavřít. Nikoho nechceme v tomto městě nechat zemřít, takže chleba, vodu a základní péči by tam měli zajištěnou. A mohli by třeba pár dní v týdnu chodit zametat listí nebo uklízet ulice. Ti, kteří nechtějí nic dělat, buď ať sedí na lavičce rovně, jako turisté, čistí, bez krabicového alkoholu a bez pejska. Ale pokud chtějí chlastat a válet se, ať jdou buď na léčení, nebo do lesa. Na lavičce nemají co dělat.

Na všech volebních plakátech SPD je slogan doplněn slovem referendum. O čem se v něm má v Praze rozhodovat?

Formu referenda bych používal jen v některých případech, protože je drahé a organizačně náročné. V mnoha případech stačí zjistit názor jednodušeji. Jde o to, aby si někdo nevládl čtyři roky a s občany se nebavil. Interpelace jsou nedostatečné. Třeba v Praze 1 se měla radnice lidí zeptat, zda se má přesunout škola z Mikulandské ulice, nebo třeba otázka privatizace Nemocnice Na Františku, která se stále omílá…

... která je vyřešená.

Jak?

Vezme ji pod sebe magistrát. Ale o to teď nejde. Zmiňoval jste referendum pro městské části. Mě ale zajímá magistrát, který chcete vést. O čem má referendum rozhodovat na celopražské úrovni?

Třeba o stavbě knihovny na Letné, jestli se má v Praze stavět něco výrazného. Netýkalo by se to ale toho, do jakých oblastí se má kolik investovat.

Slibujete, že město postaví tisíc bytů ročně. Jak toho docílíte?

Samo město by to nestavělo, ale nějaké byty by mu patřit měly. Pro penzisty a rodiny s dětmi. Stavbu je třeba nechat profesionálům. Developer by postavil domy pro Prahu na pozemcích města, nebo by se pozemek využil v rámci developerského projektu a z něj pak mohou být nějaké byty města. Nejdříve je třeba odblokovat bytovou výstavbu. Pak by bylo možné nějaké byty také odkoupit. Jak by to vypadalo, nemohu teď konkrétně říci. Bude ale třeba s investory vyjednávat.

Do voleb jdete s tím, že chcete urychlit výstavbu metra D. Jak, když město může vykupovat nutné pozemky jen do určité ceny?

Je třeba odstranit postranní dluhy. Nemíním podporovat překupnictví. Jak bych přesně postupoval, nevím, nejsem právník. Rozhodně nebudeme vykupovat tak, že město bude zablokováno soukromým investorem.

Proč chce SPD jednu parkovací zónu pro rezidenty vyjma centra?

Nechci být ve vlastním městě na návštěvě. Auto je dnes běžným standardem. Proč bych neměl mít možnost parkovat o několik ulic vedle? Bavil bych se akorát o tom, jestli mohu stát v sousední městské části kdykoli a jak dlouho chci, nebo jestli budu mít jen určitý počet hodin. Ale když chci někam na večeři, tak blokovat mě jako Pražana, že tam nemůžu zaparkovat, to je šikana.

V programu máte, že turistům a mimopražským zvýšíte cenu jízdného v MHD. Nebudou v takovém případě dávat přednost autu před tramvají a metrem?

V určitých obytných částech bych reguloval vjezd do Prahy. Třeba centrum a všechny obytné části. Zpoplatňoval bych tam vjezd. Zavedlo by se mýto. Ať si pak člověk vybere, jestli chce jezdit městskou z kraje Prahy, nebo bude platit za to, že dojel až do centra.