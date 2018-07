Zabil kamaráda a další dva pobodal. Za útok v psychóze dostal devět let

Rozsudek není pravomocný.

Pozůstalým má Šanda podle verdiktu uhradit celkem 2,4 milionu korun za způsobenou nemajetkovou újmu, dalších 213.000 má zaplatit zdravotní pojišťovně.



Soud mohl za opilství uložit maximálně deset let odnětí svobody. „Panu obžalovanému polehčují dvě okolnosti: dosavadní bezúhonnost a vyjádřená lítost, která je opakovaná a u které věříme, že je opravdu upřímná. Nicméně nelze odhlédnout od toho, co bylo následkem trestného činu,“ zdůvodnila výši trestu předsedkyně senátu pražského městského soudu Věra Trojanová.

Incident se stal loni 8. března v rodinném domě, kam Šanda přišel za svým známým, s nímž podle vlastních slov brával drogy. V té době tam byli na návštěvě další dva mladíci, dvojčata. Šanda si na setkání přinesl nůž, s nímž si nejprve pohrával, a potom s ním trojici napadl. Zaútočil nečekaně, bezdůvodně a bez předchozí slovní či fyzické neshody. Jedno z dvojčat následkům zranění podlehlo, druhé zachránila operace. Hostitel vyvázl s probodnutým lýtkem.

„Chtěl bych se hlavně omluvit za své chování, za způsob svého života, za nerozmýšlení nad svými skutky, za celou tuhle situaci. Je mi to hrozně líto, byli to mí výborní kamarádi, nikdy bych si nedokázal představit, že jsem schopen něco takového udělat. Je to samozřejmě moje vina,“ řekl soudu sedmadvacetiletý Šanda.

„Měl jsem halucinace,“ řekl obžalovaný

„Jsem ochoten podstoupit protidrogové léčení, radši bych ale byl, aby to bylo léčení psychiatrické, protože si nevěřím, co udělám,“ dodal obžalovaný. Zdůraznil, že ve vazbě na Pankráci abstinuje, ačkoliv „ve věznicích jsou drogy k dostání všude“.

Šanda soudu už dříve popsal, že v době skutku měl „halucinace ve tvaru démonů“. Obdobný stav předtím zažil jen jednou, kdy na něj „ze země vyskočil kozel“. Poté se mladík tři měsíce dobrovolně léčil v Bohnicích, krátce po propuštění se však k pervitinu vrátil.

Opilství spáchá podle trestního zákoníku ten, kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti a dopustí se v něm činu, který by byl jinak trestný. Znalci obžaloby a obhajoby se zcela neshodli na tom, zda se Šanda v době činu nacházel ve stavu toxické psychózy, nebo zda se u něj začala rozvíjet schizofrenie. Druhá varianta by znamenala, že za svůj čin není trestně odpovědný.

Soud proto nechal vypracovat revizní posudek od klecanského Národního ústavu duševního zdraví, který se přiklonil k první z možností.