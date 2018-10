Výměna eskalátorů zavře jeden vstup do metra na Karlově náměstí

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR se konají 5. a 6. října. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

V Praze se bude volit do zastupitelstev městských částí a obvodů a současně do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Ve Středočeském kraji volí do Senátu obvod Mladá Boleslav a Benešov. V Praze se volí v obvodech Praha 2, Praha 4, Praha 8 a Praha 12.