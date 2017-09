Polákům jsme v záchraně Třísky rozhodně nebránili, říká lodní společnost

16:57 , aktualizováno 16:57

Provozovatelé lodi, ze které dva polští záchranáři skočili pro Jana Třísku do Vltavy, odmítají, že by jejich záchranné akci bránili. Muži prý chtěli do vody skočit už v době, kdy loď teprve manévrovala k herci. Navíc z nebezpečného místa a po požití alkoholu. Posádka také netušila, že jde o profesionály.