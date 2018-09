Čítárna Unijazz do konce roku zavře, majitel domu místo ní chce kanceláře

O tom, že Čítárna Unijazz na současné adrese zavře, informoval na svém Facebooku její provozní Petr Vrabec.

„Možná se to k vám ještě nedostalo. Čítárna Unijazz dostala po 24 letech výpověď. 31.prosince končíme a do 7. ledna nesmí zůstat v prostorách ani knížka,“ napsal.

Majitel bude celý dům rekonstruovat a podle Vrabce ho chystá propojit se sousedním domem.



„Budova patří Francouzům, ale na její správu mají najatou českou firmu Reflecta Facility. Každý rok jsme s nimi prodlužovali nájemní smlouvu o jeden rok. Až letos jsme dostali smlouvu na dobu neurčitou a před týdnem jsme dostali výpověď,“ řekl iDNES.cz Vrabec, který dělá provozního dva roky, předtím zde čtyři roky pracoval za barem.

Čítárna podle Vrabce nezanikne, ale zatím není jasné, kam se přesune. Podle něj Praha není podobným místům nakloněná.

„Správcům se líbilo, co děláme, a měli jsme s nimi dobré vztahy. Spíše se v tom odráží dlouhodobý trend v Praze. Postupně se ničí prostory pro žití, setkávání a veřejný život. Co nevydělává, nemá šanci. Městské části mají mít vlastní prostory, kde by měly neziskové projekty podporovat, to bohužel není případ Prahy 1,“ dodal Vrabec.



Místo jazzu kanceláře

Prostory čítárny jsou jedny z posledních, které v domě zatím nebyly rekonstruovány. Po opravách ji nahradí kanceláře.

„Domníváme se, že provozy typu Unijazz mají být spíše v prostorech, které jsou přístupny z ulice, aby hosté svým příchodem a zejména odchodem nerušili ostatní nájemce,“ uvedl Jakub Sklenka ze společnosti Reflecta Development, která budovu spravuje.

Dodal, že prostory původně nebyly ani na provoz kavárny kolaudovány. Čítárna je ukrytá až ve čtvrtém patře budovy v Jindřišské pasáži. Původně zde v 50. letech sídlila laboratoř Výzkumného ústavu pro mléko a vejce.



Čítárna se od svého vzniku v roce 1994 proslavila zejména u studentů komorní atmosférou a undergroundovým pojetím. Dříve se do ní pouštělo jen na heslo, dnes stačí zazvonit na zvonek. Pořádají se zde autorská čtení, hudební vystoupení, přednášky, filmové projekce a ve volně dostupných knihovnách je přes tisíc svazků.



Problémy jako Čítárna Unijazz měl také známý pražský bar Blue Light na Malé Straně, který funguje už 22 let. Ten měl pro změnu zavřít kvůli zavedení protikuřáckého zákona, protože lidé před barem rušili hotelové hosty. Smlouva měla skončit letos v srpnu. Podle majitele baru Františka Ludačky ale nakonec byla o rok prodloužena.