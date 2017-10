Známá pražská Kavárna, co hledá jméno musela zavřít. Kvůli sporu o smlouvu

„Jde o to, že kavárna nedodržela smluvní podmínky. Projekt samotný se mi libí a proti kavárně nic nemám, ale chci aby se dodržovaly zákony a smluvní podmínky,“ sdělil iDNES.cz Budín ze strany Živá Praha 5.

Dodal, že trestní oznámení bylo poslední, byť ne příliš vítanou, možností, jak celou věc prověřit.

„Když to nebyla schopna udělat Praha 5 a reflektovat zjevná porušení nařízení zákona ,tak musí někdo jiný. Podával jsem i v této věci interpelaci se všemi zmíněnými zkušenostmi, informoval jsem všechny zastupitele veřejně, probíhala několikaměsíční komunikace a řešení mezi obyvateli domu i radnicí,“ vysvětluje Budín.

Pro ČTK pak už dříve uvedl, že kavárna byla i patnáct měsíců od začátku provozu (tedy letos v létě pozn. redakce) stále nezkolaudovaná a úpravy prostor byly provedeny bez stavebního povolení. Nájemní smlouva také podle něj uvádí, že výše nájemného jedna koruna bude kompenzováno investicemi do opravy objektu. O tom ale doklady podle Budína také chybí.

Sama kavárna na svém facebookovém profilu uvádí, že si je vědoma toho, že v minulosti „měla máslo na hlavě.“ Nyní podle nich ale vše funguje, jak má.

„Dnes už jsou všechny náležitosti a papíry ve 100% stavu a my se stáváme rukojmím v politickém boji. Tato iniciativa není namířena proti Městské části Praha 5, protože ta nás dlouhodobě podporuje a vychází nám vstříc. Jenže ne všichni to chtějí vidět a my jim to musíme ukázat,“ popsali provozovatelé kavárny.

Vyzvali tak své příznivce, aby na stránky sdíleli své zážitky z kavárny a také se přihlásili k události svolané na 4. října a nazvané Chceme, aby Kavárna, co hledá jméno dál fungovala.

„Event je taková neformální „petice“ za prodloužení nájemní smlouvy, takže bude stačit když dáte, že se zúčastníte,“ vzkázali provozovatelé kavárny.

Server iDNES.cz je oslovil s doplňujícími dotazy, odkázali ale na připravované vyjádření, které budou posílat hromadně médiím.

Starosta: Budín vlastně podal trestní oznámení i sám na sebe

Starosta městské části Pavel Richter (TOP 09) kritiku Budína odmítá. Už na první pohled je podle něj zřejmé, že objekt kavárny byl dostatečně zrekonstruován. A jsou o tom podle něj i všechny doklady.

„Řeknu to jednoduše, smlouvu s kavárnou podpořil a schválil svým hlasem 25. srpna 2015 i tehdejší místostarosta Budín. Pokud tedy podle něj smlouva porušila zákon, podal tím pádem trestní oznámení i na sebe,“ míní Richter.

A dodal, že schválený záměr na prodloužení nájmu podmínila radnice doložením veškerých povolení nutných k jejímu provozu. Zároveň radnice projednává připomínky k prostoru kavárny od obyvatel, kteří v blízkosti bydlí.

„Vadí mi, když nadšení kluci ze zanedbaného dvora, který je ostudou Anděla, udělají bez jakékoliv dotace jednu z nejpopulárnějších komunikativně žijících kaváren v celé Praze, která má přes 30 tisíc fanoušků jen na Facebooku a pak jsou terčem neadekvátních kroků senzacechtivého zastupitele,“ dodal Richter.