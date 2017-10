Kavárna, co hledá jméno by mohla mít smlouvu na rok a přísnější pravidla

Vedení Prahy 5 se sešlo s nájemníky domu, který sousedí s Kavárnou, co hledá jméno a dohodli se na nových podmínkách, za nichž by bylo možné podnik na Smíchově znovu otevřít. Případná nová nájemní smlouva by byla jen na rok a její podmínky by byly přísnější.