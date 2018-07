VIDEO: Zachránci dvou tonoucích lovců kešek dostali vyznamenání

Oceněni byli trenérka veslařů Martina Součková, člen posádky lodi Europé Radovan Stráský a kapitáni lodí Europé a Andante Jan Svatoň a Milan Helvig.

Vyznamenání čtveřici předávala náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která poděkovala za nebojácnost a připravenost obětovat vlastní bezpečí pro záchranu jiných. „Patří jim velký dík za jejich odvahu a za jejich nasazení,“ řekla při předání medailí.

Čtyři příznivce geocachingu zastihla v sobotu 9. června prudká průtrž ve stoce Motolského potoka. Jednu ženu a jednoho muže voda vyplavila do řeky, kde je zachránili lidé z okolo plujících lodí a Martina Součková s katamaránem.

Druzí dva takové štěstí neměli. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno ještě v sobotu večer, tělo osmadvacetiletého muže se našlo až téměř o týden později u Slovanského ostrova.



Mimořádný čin popsali pro iDNES.cz Martina Součková i Radovan Stránský. „My jsme si všimli parníku naproti, ze kterého se házely záchranné kruhy, takže bylo jasné, že se někdo topí. Pro mě bylo jako první, že je nenechám utopit,“ řekla Součková.

Jako první tonoucí dvojici viděl Radovan Stránský. „Pánovi jsem hodil kruh a ten se ho chytil, protože byl blíž k té lodi. Potom jsem si všiml, že o kus dál plave ještě slečna, ale ta se už potápěla,“ vzpomínal.

Stránský vzal kruh a pro dívku skočil do vody. Proud Vltavy ale byl příliš silný a všechny táhl stále blíž k jezu. V tu chvíli přispěchala na pomoc Martina Součková na katamaránu. „Snažila jsem se je vytahovat, ale ten člověk, jak je oblečenej, tak je těžkej,“ řekla a dodala: „Slečna pořád opakovala, že tam má přítele a chce ho zachránit. Pán byl zase úplně bílej, ten už nechtěl vůbec nic...“

Bývalý námořník Stránský, který podle svých slov šestkrát obeplul zeměkouli, má zkušenosti z podobných situací, ovšem ne na Vltavě.

„Občas se stane, že někdo do vody spadne. Stává se to i kolegům, tak je normálně vytáhneme ven na břeh a jdou se usušit, ale nikdy jsem to na Vltavě nezažil až takhle, že bych pro někoho musel vyloženě skočit a plavat pro něj, ještě za takových podmínek,“ uvedl. Poprvé se v podobné situaci ocitla i Součková.

Geocaching, kterému se čtveřice mladých lidí věnovala, je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace. V Česku si získala velkou oblibu. Letošní smrt dvou hráčů není první tragédie spojená s tímto koníčkem. V roce 2012 našli policisté mrtvého hráče v mostním pilíři v pražské Libni.