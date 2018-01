Myslel jsem, že chce sprovodit ze světa, hájil alkoholik útok na seniora

Verdikt není pravomocný, státní zástupce a obhajoba si nechali lhůtu na rozmyšlenou.

„Je mimo veškerou pochybnost, že k činu došlo, poškozený smrti unikl o čtyři minuty díky zásahu policistů a záchranářů a útok nezanechal trvalé následky. Hlavním úkolem proto bylo rozklíčovat, proč k činu došlo,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Veronika Čeplová.

Na adresu starého pána poslaly prý Kiliána zabíjet hlasy. Soudci tak museli důsledně vážit otázku příčetnosti obžalovaného. Na základě obšírného posudku a výslechu psychiatra, zpráv z bohnické léčebny i stanoviska psychologa soud nakonec seznal, že útočník nejednal pod vlivem duševní nemoci.

Z obsáhlých expertiz vyplynulo, že obžalovaný trpěl psychózou, přechodnou duševní poruchou, která se rozvinula ze závislosti na alkoholu. To potvrdili také lékaři zjištěné změny na mozku a játrech obviněného. Kiliánovy problémy v inkriminované době způsobilo též vysazení alkoholu a další faktory.

„Trest jsme uložili vzhledem k okolnostem pod dolní hranici příslušné sazby,“ vysvětlila soudkyně Veronika Čeplová, proč by měl Kilián strávit za mřížemi sedm let. V tom její senát nevyhověl závěrečnému návrhu státního zástupce, který žádal pro obžalovaného deset let. Tedy na spodní hranici sazby, muži hrozilo 10 až 18 let.

Naopak obhájce napadl posudek psychiatra, zpochybnil příčetnost svého klienta a žádal obsáhlé doplnění dokazování. „Není důvod měnit psychiatra jen proto, že se nehodí obhajobě,“ zdůvodnila soudkyně mimo jiné, proč zamítla návrhy advokáta.

Zabijácké hlasy

„Měl jsem pocit, že mne někdo chce zabít,“ popsal obžalovaný, co ho loni vedlo k nesmyslnému ataku na sedmaosmdesátiletého muže. Kilián loni 29. června roku uvázl na ruzyňském letišti poté, co se vrátil z Hongkongu.

V Čechách chtěl tento umělecký truhlář nastoupit do psychiatrické léčebny, aby vyřešil problémy s psychikou a alkoholem.

V letištní hale pobýval tři dny, nefungoval mu telefon, bankomat mu nevydal peníze. Odjet načerno autobusem do bohnické léčebny si prý netroufl.

Autobus Kiliána odvezl pár zastávek a on se náhodně dostal do jednoho z obytných domů. Pronikl do bytu, kde žil starý pán, který jako jediný měl otevřené dveře. Čekal totiž na svou opatrovatelku.

Podivná eutanazie

Co se v bytě stalo, je podle soudu záhadou.

„Čekal jsem prsatou blondýnu, dostal jsem ale ránu nožem,“ popsala napadení oběť.

Obviněný situaci líčil poněkud jinak. „Myslel jsem, že ten starý pán chce, abych ho sprovodil ze světa. Proto jsem vzal do ruky nůž a bodl, opakovaně,“ doznal se k útoku.

Byl však nepříjemně překvapen, když se senior jeho „asistenci při eutanazii“ aktivně bránil. Útočník poté z bytu vypudil ošetřovatelku, která se vehementně snažila dostat za svým klientem. V bytě oběti si posléze umyl vlasy a odešel.

Krvácejícímu a šokovanému seniorovi podle expertizy soudního lékaře zachránil život jen rychlý zásah policie a záchranářů přivolaných opatrovatelkou.

„Kdyby pomoc dorazila jen o pár minut později, mohlo dojít ke smrti napadeného,“ uvedl soudní lékař Jiří Hladík.