Buštěhradský zámek opět získá město, může se proměnit i v kulturní dům

Město chce mít ze zámku kulturní centrum, dům seniorů nebo třeba muzeum. Plánů mají obyvatelé Bustěhradu celou řadu (psali jsme zde). Na opravu budou potřeba desítky milionů korun. Zámek je nechvalně proslavený korupční aférou exhejtmana Davida Ratha.

„Opravili jsme jedno křídlo zámku, postupně zvládneme i zbytek,“ věří starostka Daniela Javorčeková.



Ještě před dvěma lety město vzkazovalo kraji, že si celý zámek z finančních důvodů vzít zpět nemůže a nechce. Po volbách se však vedení Buštěhradu změnilo a nová starostka, architektka Daniela Javorčeková, má k památce silnější vztah a větší odvahu.

„Chceme využít například Norských fondů. V zámku je i sál, kde se mohou konat svatby, konference, plesy, koncerty, z jeho nájmu by mohly plynout finance zpět,“ podotkla. Ve spodní části budovy by mohla být kavárna, zázemí by získalo i turistické informační středisko nebo velká galerie dětského umění ve spolupráci s Lidickou galerií.



Město zároveň osloví vědecká pracoviště na svém katastru a Biomedicínskou fakultu ČVUT v Kladně, zda by se na projektu opravy a využití zámku nechtěly podílet. Studenti či vědečtí pracovníci by v některé části zámku mohli najít zázemí. „Jak budeme mít jasno, zda zámek budeme mít, necháme zpracovat projekty, abychom mohli začít shánět dotace,“ říká Javorčeková.