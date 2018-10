V Kladně do dvou let vyroste nový depozitář pro sto tisíc knih

Stavět se původně mělo už v letošním roce, bohužel se však do výběrového řízení na dodavatele přihlásila pouze jedna firma, jejíž nabídka navíc o několik milionů korun přesahovala plánovaný rozpočet. Depozitář je přitom pro další existenci a rozvoj knihovny naprosto klíčový a jeho stavba přichází takřka minutu po dvanácté.



„Odklad stavby depozitáře by pro knihovnu byl velkou ranou. Zvláště, když na přemístění fondu a digitalizačního oddělení má navázat revitalizace stávajících prostor. Případné zrušení celého projektu by bylo doslova katastrofou, která by rozvoj knihovny na dalších dvacet let zastavila,“ upozornil radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD), který z tohoto důvodu chce požádat zastupitele o navýšení krajského příspěvku, a to ze stávajících osmnácti milionů korun na více než dvojnásobek.

„V této kritické situaci je potřeba knihovně podat pomocnou ruku. Doporučím navýšit rozpočet na projekt depozitáře tak, aby se stihlo vypsat v potřebném termínu do 6. prosince nové výběrové řízení na dodavatele stavby. Je to jediná možnost, jak projekt dotáhnout do zdárného konce,“ říká Horčička.

Mluvčí krajského úřadu Helena Frintová připomněla, že projekt již získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to více než sto milionů korun. Z velké části tak bude financován z evropských dotací.

Knihy po celém městě

To, že prostor v knihovně je již skutečně na hraně, potvrzuje i zástupkyně ředitele knihovny Miluše Rolincová. „S nedostatkem skladovacích míst se potýkáme dlouhodobě. Knihy jsou rozmístěny v budovách takřka po celém městě. Pronájmy prostor nejenže stojí ročně více než milion korun, ale často jsou tyto prostory pro uskladnění knih zcela nevhodné. Velkým nepřítelem je vlhkost,“ vysvětluje Rolincová s tím, že také každodenní doprava knih do historické budovy, v níž knihovna sídlí a kde na ně čekají čtenáři, zvyšuje náklady na tuto službu.

„Naši čtenáři mají možnost si knihu rezervovat na internetu, odkud se také dozvědí, že je jejich objednávka připravena k vyzvednutí. Tato služba je u našich klientů velmi oblíbená a často využívaná,“ doplňuje Kasalická s tím, že nový depozitář se bude nacházet na pozemku v těsné blízkosti hlavní budovy knihovny.

Navíc si čtenář občas musí na knihu počkat do druhého dne. „Většinu titulů máme samozřejmě zde v hlavní budově, ale například staré knihy jsou uloženy jinde. Může se tak stát, že čtenář, který přijde a bude si knihu chtít půjčit, si ji bude muset vyzvednout až druhý den,“ říká mluvčí knihovny Ivona Kasalická a dodává, že k těmto případům dochází naštěstí zřídka, a to díky internetové službě.

Knihovna a kulturní centrum

„Je to pozemek, který kraj za tímto účelem koupil už před několika lety. Knihy budeme z depozitáře pravidelně dodávat do knihovny, jakým způsobem zatím ještě přesně nevíme,“ upřesňuje mluvčí knihovny s tím, že by stavba měla být hotova nejpozději do dvou let.

Depozitář Středočeské vědecké knihovny Kladno Depozitář by měl pojmout více než 963 tisíc nyní spravovaných knih, svazků, zvukových nosičů a dalších dokumentů.

V projektu se počítá i s novými knihovními přírůstky pro období dalších dvaceti let.

Stavba bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu, kde dotace činí 104 milionů korun. Na stavbu přispěje i kraj, a to minimálně částkou 18 milionů korun. Ta bude ale pravděpodobně více něž dvakrát vyšší.

Budova by měla být hotová do dvou let.

Knihovna vznikla v roce 1897 a sídlí v bývalém kladenském Okresním domě z roku 1910.



Depozitář by tak měl veškeré sbírky Středočeské vědecké knihovny které jsou nyní rozeseté v několika budovách po celém Kladně, shromáždit na jedno místo. Pojmout by měl téměř sto tisíc nyní spravovaných knih, svazků, zvukových nosičů a dalších dokumentů, ale při jeho projektování je počítáno i s novými přírůstky pro období dalších dvaceti let.

Kromě toho by v budově mělo být umístěno pracoviště specializované na digitalizaci dokumentů a knihařská dílna, jejímž posláním je údržba a opravy knih ve fondu. Nezbytná je také instalace potřebných technologií zajišťujících požadované podmínky pro uchování knihovního fondu.

Kraj má s knihovnou ale mnohem větší plány než jen stavbu depozitáře. „Chtěli bychom, aby se ze Středočeské vědecké knihovny stalo takové kulturní centrum, jako je například v Krajské vědecké knihovny v Libereckém kraji, kde knihovna neslouží jen k výpůjčce knih. Je to zároveň centrum pro setkávání lidí, pořádání společensky kulturních akcí, koncertů či filmových projekcí,“ prozrazuje radní Karel Horčička.