Radnice udělala z Kladna ghetto, bojuje tak proti obchodu s chudobou

Vedení Kladna se rozhodlo naplno využít pravomoc danou novelou zákona o hmotné nouzi, která obvykle bývá uplatňována jen v problémových částech měst.

Radnice prohlásila za sociálně vyloučenou oblast celé Kladno, čímž se město v budoucnu vyhne vyplácení státních doplatků na bydlení lidem, kteří uzavřou nové nájemní smlouvy.

Rozhodnutí města sklidilo kritiku mezi senátory a odborníky, někteří z nich se již obrátili na Ústavní soud. Podle Platformy pro sociální bydlení se tím situace ve městě ještě více zhorší a bude docházet k dalšímu prohlubování chudoby.

„Kladenské opatření je velmi represivní, aniž by udělalo jakýkoliv základní krok pro řešení bytové nouze na svém území. V podstatě zamezuje jakémukoli stěhování chudých lidí v rámci města, ať už půjde o stěhování rodiny z problematické ubytovny do bytu nebo chudé seniory, kteří se musejí kvůli úspoře přestěhovat do menšího bytu,“ uvedl Matěj Hon za Platformu pro sociální bydlení.

S rozhodnutím radnice nesouhlasí také zastupitel Dan Jiránek (ODS), který zvažuje právní kroky. „Zákon jasně říká, že město může označit místa, nikde se nemluví o tom, že by se to mělo vztahovat na celé území,“ argumentuje zastupitel.

Vyloučené lokality v Kladně nejsou, tvrdí primátor

Primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno) odmítá nařčení, že chce z města udělat ghetto.



„Sociálně vyloučená lokalita v Kladně nikdy nebyla a ani nebude. Nemůžeme ale sedět s rukama v klíně a přehlížet problém, který je zcela zřetelný. Tím je obchod s chudobou, jenž tady v posledních letech jen kvete,“ řekl pro MF DNES Volf.

„Podařilo se nám zamezit vzniku dalších ubytoven na území města, ale stále se zde vyskytují spekulanti, kteří skupují nemovitosti a stěhují do nich sociálně slabé nájemníky ze všech koutů republiky. Tuhle možnost jim dává plošné vyplácení sociálních dávek,“ dodal primátor s tím, že jedinou možností, jak zamezit přesouvání sociálně slabých rodin z jednoho místa na druhé, je vyhlášení opatření na celé území.

Podle informací Platformy pro sociální bydlení chce podobné opatření zavést přes padesát obcí v Česku. Kromě Kladna již nařízení platí ve Slaném, v Mostě, nebo Ústí nad Labem. Nikde ale neplatí po celém území města.