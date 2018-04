Kladenskou Poldi vydražili za 261 milionů, vlastník musí zaplatit do měsíce

Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 milionů. V dražbě svedli napínavý souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl milionu. Vydražitel by měl za podnik zaplatit do 30 dnů, tedy do 14. května.

Do dražební místnosti dorazily asi čtyři desítky lidí.

Podle obchodního rejstříku patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) zprávu o vydražení Poldi vítá a doufá, že by se mohl obnovit provoz.

„Bylo by skvělé, kdyby se podařilo opět obnovit provoz. Poldi ke Kladnu rozhodně patří a byla by velká škoda, kdyby zde měla výroba zcela skončit. Ve městě je stále hodně lidí, kteří té práci rozumí, propůjčili Poldovce svůj život a mají k ní i určitý vztah. Takže hlavně pro ně by to bylo úžasné,“ reagoval na zprávu Volf s tím, že zatím nechce předvídat, jak se situace bude dále vyvíjet.

„Do budoucnosti nevidím, ale že se podnik podařilo prodat, ještě nic neznamená. Když se ohlédneme zpět do historie, pokusů o záchranu společnosti tu bylo několik a bohužel všechny nakonec ztroskotaly,“ připomněl primátor a dodal, že je pro něj společnost stále jednou velkou neznámou. „Nechme se překvapit, jak to vše dopadne,“ uzavřel Volf.

Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.