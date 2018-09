Zuřící smajlíci zmizí, kraj opraví jednu z nejhorších silnic v Kladně

Silnice samá díra a jedna vypouklina vedle druhé. Řidiči, kteří projížděli po komunikaci Milady Horákové v Kladně, často hráli hru na kličkovanou. Silnice totiž spíše než jednu z hlavních tepen připomínala dlouhé roky tankodrom. To by se teď ale konečně mohlo změnit.



Tato krajská komunikace byla především v posledních měsících jádrem sporu mezi krajem a kladenským magistrátem. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) podle svých slov několikrát na katastrofální stav průtahu upozorňoval a žádal nápravu.

V dubnu mu došla trpělivost a rozhodl se, že když to nejde po dobrém, zkusí na hejtmanství zatlačit a krajské komunikace nechal označit originálními cedulemi.

Šoféři tak už téměř půl roku v největším středočeském městě potkávají značky, na nichž je vyobrazen rudý zuřící smajlík doplněný textem „Tankodrom v péči Středočeského kraje.“ Cedule ale už možná brzy zmizí, jelikož oprava silnice Milady Horákové by měla začít každým dnem.

Těsně před zahájením

„Ano, projekt je schválený a v současné době předáváme staveniště zhotoviteli,“ potvrdil MF DNES krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO 2011) a připomněl, že je zakázka řešena v součinnosti s Kladnem.

„Město zde má několik svých projektů, jako například opravy chodníků nebo osvětlení. My tedy aktuálně čekáme, až kladenský magistrát dokončí některé své přípravné akce,“ doplnil Petrtýl.

Podle Volfa ale není na co čekat, jelikož město je na zahájení stavby připraveno. „Z naší strany zahájení nic nebrání. Pokud kraj řekne, že se zítra začne, my s tím žádný problém nemáme,“ ujišťuje primátor, který má z vývoje situace radost.

„Musím přiznat, že na to, jak ta spolupráce s krajem dlouhodobě vázla a nefungovala, teď je to přesně naopak. Jsem rád, že se věci daly do pohybu,“ pochvaluje si Volf, který byl ještě před měsícem ohledně rekonstrukce průtahu velmi skeptický.

„Tato stavba je vysoutěžená už velmi dlouho a stavební povolení už má kraj také nějakou dobu. Zatím ale není jisté, kdy přesně budou práce zahájeny. My každopádně tento krok vítáme a já osobně to vnímám jako velký posun,“ řekl na konci srpna Volf s tím, že pokud by kraj stavbu skutečně nezahájil, byl připraven cedule doplnit o další text.

K tomu snad ale už nedojde. Volf totiž upozorňuje, že s krajem rozhodně válčit nechce. „Tohle bylo skutečně nestandardní řešení a já věřím, že už se nebude nikdy opakovat,“ doufá primátor.

Na čem se ale Volf s krajem rozhodně neshodne, je termín dokončení zakázky. Podle krajského úřadu by totiž stavební práce měly být kompletně hotovy v prvním pololetí roku 2020. Podle Volfa je to ale nereálné.

„Ta silnice je skutečně dlouhá a práce tak musejí být rozděleny do několika etap. Myslím si, že není reálné celou zakázku kompletně dokončit za dva roky,“ zamýšlí se primátor. Zatím není ani jisté to, kdy dělníci na stavbu skutečně nastoupí.

Opoziční zastupitel Dan Jiránek (ODS), který rovněž působí jako krajský zastupitel, upozorňuje ještě na jednu komplikaci, jež by mohla zahájení oprav zpozdit, a tou jsou další uzavřené silnice ve městě.

„Jako městský i krajský zastupitel jsem rozhodně proti, aby se s opravou ulice Milady Horákové začalo před tím, než bude dokončena oprava komunikace Cyrila Boudy. Ta měla být hotová už na konci prázdnin, takže snad už bude brzy průjezdná,“ doufá Jiránek, podle kterého cedule s rozčileným smajlíkem určitě nejsou tím, co kraj přimělo k opravě kladenského „tankodromu“.

„Tato akce byla plánována už dlouhou dobu. Jako krajský zastupitel vím, že za zdržení si může město tak trochu samo, a to protože na poslední chvíli přicházelo s různými požadavky, kvůli nimž se pak musely předělávat plány a podobně,“ říká Jiránek.

Kladeňáky čeká omezení

Podle Petrtýla je tato stavba jednou z priorit Středočeského kraje. „Díky realizaci stavby dojde k výraznému zlepšení podmínek ve městě,“ doplnil Petrtýl a zároveň upozornil, že se stavba neobejde bez určitých omezení.

„Samozřejmě se budeme snažit tyto náročné práce koordinovat tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna dopravní obsluha daného území,“ slibuje Petrtýl.

Kraj stavbu, která vyjde téměř na 110 milionů korun, zaregistroval k financování z Integrovaného regionálního programu (IROP).

Kraj investuje rekordní sumu

Průtah Kladnem ale není jedinou komunikací, jež kraj letos opraví. Podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (hnutí ANO) jde na opravy silnic letos rekordní částka, a to 3,5 miliardy korun.

Z toho na běžnou údržbu připadá 1,5 miliardy, další 1,44 miliardy půjdou na investice, tedy budování nových silnic a obchvatů, a 500 milionů korun na velkoplošné opravy.

V dalších letech chce pak Pokorná Jermanová tuto sumu navýšit na čtyři až šest miliard. „Nechali jsme spočítat deficit, který naše krajské silnice v údržbě a opravách mají. Vyšel nám na neuvěřitelných 80 miliard korun. Letos tedy na opravy a stavby nových komunikací a mostů pošleme tři a půl miliardy, což je nejvíce za posledních osmnáct let existence krajů,“ přibližuje hejtmanka s tím, že některé středočeské silnice včetně mostů bez nadsázky pamatují ještě doby Rakousko-Uherska.

