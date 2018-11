Kladno letos čekají chudší Vánoce, nová radnice se neshodla na programu

Vánoce jsou svátky klidu a pohody. V Kladně jsou ale nyní naopak příčinou sváru a nepohody mezi současnou a na radnici nastupující novu politickou garniturou.



Končící vedení města totiž na svém posledním jednání rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na umělecké i technické zajištění doprovodného kulturního programu akce Kladenské Vánoce, stejně jako zakázky na zajištění elektroinstalace vánočních trhů a veřejné umělé ledové plochy na náměstí starosty Pavla.

Politici z obou táborů přesto občany ujišťují, že to neznamená úplný konec oslav adventu v největším středočeském městě.

Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) tvrdí, že za rozhodnutím radních není snaha komplikovat nástup nového vedení do čela města, ani msta za to, že jeho strana, byť je v Kladně vítězem komunálních voleb, bude s velkou pravděpodobností příští čtyři roky pouze v opozici.

„Rozhodli jsme se na základě toho, že se jednalo o soutěžení služeb, které lze prakticky kdykoli vypovědět. Nemáme žádné záruky, že by nové vedení města tyto závazky převzalo. Vysoutěžení umělci by pak měli zamluvené termíny a nemuseli by dostat zaplaceno. To by od nás bylo neseriózní,“ vysvětluje Milan Volf.

My jsme vše vytunili

Zároveň si ale neodpouští výtku především na adresu občanských demokratů, kteří stojí za zrodem nové koalice.

„Když jsme před čtyřmi lety přišli na radnici, oslavy adventu se skládaly prakticky jen z vánočního stromu s pověšenými obálkami obsahujícími přání dětí z dětských domovů. A nic víc. My jsme vše vytunili, vytvořili bohatý program, zajistili ledovou plochu a dostali to na velmi vysokou úroveň. Za to jsme byli opozicí neustále kritizováni,“ konstatuje Milan Volf.

Primátor podle svého vyjádření pro MF DNES oslovil zástupce ODS i sdružení Kladeňáci s nabídkou pokračování organizace letošních Kladenských Vánoc. Byl prý ale odmítnut. „Řekli, že si Vánoce zorganizují sami,“ uvádí Volf.

Karel Plíhal nepřijede

Obyvatelé Kladna se tak mohou přestat těšit například na původně plánovaný prosincový koncert písničkáře Karla Plíhala, zmíněnou umělou ledovou plochu či každodenní kulturní program na pódiu ve spodní části náměstí.

„Nechceme ochudit zejména děti alespoň o tradiční vánoční strom. Můžeme slíbit, že se na náměstí starosty Pavla rozsvítí, a to včetně tradičních obálek s přáními dětí z dětských domovů,“ stojí v prohlášení Volby pro Kladno na sociálních sítích.

„Uskuteční se také vánoční trhy a město bude slavnostně nasvíceno,“ přidává aktuální informace Milan Volf.

Hledá se řešení

Nová koalice (ODS, ANO 2011, Sdružení Kladeňáci a SPD) hledá nyní své řešení vzniklé situace. Na zajištění programu totiž stále nemá mandát a času na přípravy ubývá.

Loňský advent v Kladně byl pojat velkolepě. Vánoční strom na náměstí starosty Pavla rozsvítila po svém vystoupení v kostele Nanebevzetí Panny Marie jedna z našich nejpopulárnějších zpěvaček – Lucie Bílá.

V rámci prosincového programu se na pódiu na náměstí představili mimo jiné František Nedvěd, Ilona Csáková, Jaroslav Uhlíř nebo Petr Kolář. O rok dříve strom rozsvítil Janek Ledecký. V Kladně tehdy při adventu vystoupili třeba zpěvák Bohuš Matuš nebo zpěvačky Petra Černocká či Heidi Janků.