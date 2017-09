Klánovický vrah si odsedí 25 let, jeho požadavek na doživotí soud zamítl

Pražský vrchní soud Konrádovo odvolání zamítl minulý týden, protože je podala neoprávněná osoba. Podle trestního řádu se může v neprospěch obžalovaného odvolat jen státní zástupce.

Úpravu náhrady škody může pak požadovat také poškozený. Tuto možnost uplatnila manželka zavražděného a jejím požadavkem se bude vrchní soud zabývat ve středu.

V kauze v první instanci letos v červnu rozhodl již pražský Městský soud, který Konráda poslal na 25 let do věznice s nejpřísnějším režimem. Obžalovaný však s výjimečným trestem nebyl spokojen, pro sebe žádal doživotní pobyt za mřížemi, především kvůli své neutěšené finanční situaci.

V dopise adresovaném soudkyni napsal, že jeho další život na svobodě nemá smysl, protože po případném propuštění z dlouhodobého výkonu trestu nebude mít kde bydlet, nebude se mít na koho obrátit a bude muset znovu řešit existenční problémy včetně svých exekucí.

Kořist z vloupaček v hodnotě přibližně čtyř milionů korun skrýval obžalovaný v Klánovickém lese. Na poklad však 11. června 2014 shodou okolností podle vyšetřování narazil uzbecký hledač pokladů Denis B., který v terénu hledal militárie z druhé světové války a pročesával terén detektorem kovů.

U doupěte však Uzbek narazil na Konráda, který vyrazil na kontrolu lupu. Recidivista střet podle verdiktu vyřešil tím, že sáhl po pistoli ráže 6,35 mm a na cizince pětkrát vypálil. Dvakrát minul, další výstřely zasáhly lebku. Jednu ránu na oběť vypálil popravčím stylem, z bezprostřední blízkosti do hlavy. „Rána byla vypálena zleva z kontaktní blízkosti. Zbraň byla přiložena na kůži,“ popsal výstřel soudní lékař Tomáš Vojáček.

Oběť vrah nejprve obral o detektor kovů a polní lopatku a z místa činu zmizel. Záhy se však na místo činu vrátil, mrtvému vzal mobil a ostatky polil technickým benzínem (o případu více zde). Mrtvolu zapálil, svůj poklad odstěhoval do Srbska na Berounsku.

Postřelený svědek

Nebylo to poprvé, co obviněný podle spisu sáhl po zbrani, půl roku před klánovickou na Hod Boží 25. prosince 2013 se vloupal do domku v Dolních Počernicích. Zde sebral pár stovek a různé drobnosti, tato krádež ale neunikla pozornosti sousedů. Na útěku na svědka, který ho pronásledoval, Konrád z otočky vypálil.

Muž si pohybu všiml a stihl vyskočit a pootočit se, projektil ho tedy zasáhl „pouze“ do hýždí. Záchranka ho vzápětí transportovala do nemocnice na Bulovce. Lékaři uvedli, že nebýt svědkovy duchaplnosti, mohl zásah dopadnout mnohem hůře. Tohle jednání soud kvalifikoval jako ublížení na zdraví.

Nešlo o jediné Konrádovo vloupání, královehradecký krajský soud ho loni za sérii 23 krádeží poslal na 60 měsíců za mříže. Na své zlodějské výpravy se obviněný podle spisu vydával se zbraní, s níž neváhal svědkům hrozit. Vykradených domů a bytů ovšem podle obžalovaného byly desítky napříč celou Českou republikou.

Útok bajonetem

První vážný střet s trestním zákonem Konrád měl v roce 1990, před senátem Městského soudu v Praze stanul kvůli pokusu vraždy a vydírání. Za to, že vážně zranil muže bajonetem a dalšího zbraní ohrožoval, dostal sedmiletý trest.

Vzhledem k prezidentské amnestii z počátku roku 1990 si z trestu odpykal tři roky. „Na šikmou plochu se můj klient dostal s příchodem demokracie v roce 1990 nikoli jen vlastní vinou,“ uvedl k tomu Konrádův advokát Jaroslav Filip. V roce 2002 dostal jeho klientod kolínského okresního soudu pětiletý trest za krádeže a také nedovolení držení zbraně.

Rozhodnutí pražského Vrchní soudu je pravomocné.

Vrah z Klánovického lesa Oldřich Konrád před soudem (březen 2017):

