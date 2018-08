V pražské městské dopravě mají přibýt vozy s klimatizací i platby kartou

18:33 , aktualizováno 18:33

Veřejná doprava v Praze je často chválena jako jedna z nejspolehlivějších i nejlevnějších v Evropě. I přes to, že ve vozech chybí klimatizace nebo nelze platit kartou. Nová opatření se v hlavním městě totiž zavádějí dlouho, protože je politici dříve nepožadovali. To by se mohlo v dohledné době zlepšit.