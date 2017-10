Na Klinice zůstáváme i po lhůtě pro vystěhování, vzkázali aktivisté

10:25 , aktualizováno 10:25

Aktivisté z centra Klinika na pražském Žižkově oznámili, že v budově i nadále zůstanou. Tvrdí, že pokud by odešli, z domu by zůstala prázdná chátrající ruina, jejíž ostraha by stála miliony. Prohlášení přišlo v den, kdy jim vypršela lhůta, do které se měli rozhodnutím soudu vystěhovat.