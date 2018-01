VIDEO: Knihkupectví z filmu Vrchní, prchni! se proměnilo v bistro

„My jsme část toho knihkupectví zachovali právě z nostalgie, vzpomínky a úcty k tomu prostoru, takže máme i bookshop, který se dá využít nejenom ke koupi, ale jako čítárna nebo kavárna k posezení u kávy,“ říká Tomáš Černý, executive chef Bistra Kaprova.



V bookshopu nabízejí tituly o jídle nebo o umění. Protože je bistro v centru Prahy, přicházejí i turisté, kteří si kupují hlavně knihy o historii hlavního města.

Interiér k nepoznání

Návštěvníci dřívějšího knihkupectví by nynější prostor zajisté nepoznali, protože se změnil do základů. „Zachovaly se prvky, které nešly změnit a ani jsme po nich nechtěli žádnou změnu. To znamená vstupní dveře, původní okna, ale jinak se celkově prostor uvnitř změnil,“ popisuje Tomáš Černý s tím, že dělníci uřízli strop a prostor je vzdušnější.

Zmizely i legendární schody. Na jejich místě se nyní nachází box na zeleninu a polotovary. Nové schodiště vede do patra, kde si lidé mohou posedět a vybrat si některou z knih. Zde původně bylo skladiště a také místo, kam si filmový knihkupec Vrána vodil dámské návštěvy.

Knihkupectví z filmu Vrchní, prchni! těsně před zavřením (22. 12. 2016)

Tlačítko, kterým se zavírala mříž ve vstupních dveřích knihkupectví, má teď jiný účel. „Slouží jako centrální vypínač v kuchyni, který zamezí vzniku požáru, katastrofy nebo nějaké újmy na zdraví. Zmáčkne se a všechno v kuchyni přestane fungovat,“ říká Černý.

Převážně tuzemská klientela

Do nově otevřeného podniku chodí hlavně čeští zákazníci. „Klientela bistra je hodně z okolí, což je vlastně lokální a pro nás důležité,“ dodává Tomáš Černý s tím, že až osmdesát procent hostů je českých.

Bistro otevřelo loni na podzim, ještě předtím zde sídlilo knihkupectví Fišer. To v Kaprově ulici bylo již od roku 1933 a svoji dlouhou cestu zakončilo na Štědrý den v roce 2016, protože mu tehdy skončila nájemní smlouva.