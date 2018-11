Hřib, Čižinský a Pospíšil podepsali koalici pro Prahu. Držte palce, prosí

Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Čižinský (Praha Sobě) a Jiří Pospíšil (TOP 09) potvrdili vznik koalice i programové prohlášení podpisem. „Věřím, že naše koalice bude fungovat bez problémů, protože máme kvalitní program, na kterém jsme se shodli. Do rady také máme jmenované odborníky, kteří jsou profesionálové ve svých gescích,“ vyjádřil se poté Hřib.



Stejně tak se vyjádřili i Čižinský s Pospíšilem. „Uděláme vše pro to, abychom tento program za čtyři roky naplnili. Držte nám palce, my uděláme maximum,“ řekl Jiří Pospíšil.

Hřib ještě slíbil, že se Praha posune kupředu hlavně v oblasti transparentnosti veřejné správy, digitálních služeb pro občany a také vyřešení dostupnosti bydlení.

Nová koalice je domluvená na obsazení rady a také výborů. V zastupitelstvu obsadí devětatřicet míst z celkových pětašedesáti. Piráti společně s Prahou Sobě a Spojenými silami pro Prahu chtějí dle svého programového prohlášení dobudovat Městský a Pražský okruh či pokračovat v přípravě Radlické radiály.



Mimo to chtějí rozšířit parkovací zóny a investovat do parkovišť P+R až dvě miliardy korun. Okolo 1,5 miliardy korun chce koalice investovat i do platů pracovníků ve školách, ať už pedagogických či nepedagogických.

Dále má nová koalice řešit výstavbu metra D a stav pražských mostů. Cílem je však vyřešit i dostupnost bydlení nebo ochlazování města v letních měsících.