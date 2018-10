Budoucí pražská koalice jedná o dopravě, Libeňský most chce opravit

„Současné jednání se týká pouze dopravy a rádi bychom předložili komplexní dokument. O dalších bodech by měla probíhat jednání v tomto týdnu. Příští týden bude věnován projednávání případných neshod a formulování uceleného dokumentu,“ vyjádřil se před budovou magistrátu novinářům Viktor Mahrik (Piráti).

Podle Mahrika, Adama Scheinherra z Prahy Sobě a Pavla Richtera (TOP 09) ze Spojených sil pro Prahu se všechny strany ve většině věcí shodnou. Všechny strany se prý dohodly i na tom, že budou chtít Libeňský most rekonstruovat.

Jednání je dnes teprve na začátku a bude trvat ještě několik hodin. I přes to, že se strany domluvily, že budou nejprve řešit program a personálie vyjednají až později, Petr Gazdík za STAN, které je součástí Spojených sil pro Prahu se vyjádřil, že Piráta Zdeňka Hřiba jako primátora nechce.

„Mám strach, že pan Hřib bude další Adrianou Krnáčovou. To znamená: na začátku žádné zkušenosti, zato spousta sebevědomých prohlášení,” vyjádřil se Petr Gazdík pro Seznam Zprávy. Podle Gazdíka by byli Pražané zklamaní, pokud by i další primátor s hlavním městem experimentoval.

Vyjednavači ale tuto kritiku přešli s tím, že personálie opravdu vůbec nejsou na pořadu dne.