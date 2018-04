Pražská koalice se rozpadá, ANO hrozí výpovědí koaliční smlouvy

Podle hlasů z hnutí ANO totiž členové koalice Jan Čižinský (Trojkoalice/KDU-ČSL) spolu s Matějem Stropnickým (Trojkoalice/Zelení) porušili koaliční smlouvu, podle které mají členové koalice reflektovat rozhodnutí rady a poté jej odsouhlasit.

Čižinský naproti tomu radu nerespektoval a hlasoval proti jí navrženému programu jednání zastupitelstva, Stropnický se zase zdržel hlasování.

ANO odpoledne uvedlo, že právě toto skutečně považuje za porušení smlouvy. Stejně tak se straně nelíbí, že Čižinský opakovaně zneužil svého práva vystupovat přednostně. A tím debatu o programu znepřehlednil.

„Pokud bude v budoucnu schválen dokument o demolici Libeňského mostu, odejdu z pražské koalice, řekl dnes starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL).



„Na zítřek jsme svolali mimořádné jednání klubu, kde budou tyto záležitosti projednány. Zřejmě bude navrženo takzvané dohadovací řízení, to může trvat 30 dní,“ řekl předseda zastupitelského klubu ANO Michal Hašek.

Dohadovací řízení je v koalici prvním stupněm vyjádření toho, že strany nejsou spokojeny s fungováním spolupráce a může vést až ke konci koalice.

ANO bylo první, vzkázala Trojkoalice

Trojkoalice večer podle ČTK vzkázala, že ANO podle nich porušilo koaliční smlouvu první.

„Je trochu hloupé, jak to ANO eskaluje, protože koaliční smlouvu porušili oni, když přesunuli s využitím hlasů opozice bod (o Libeňském mostu, pozn. red.) na začátek jednání, aby se ho nemohla zúčastnit veřejnost,“ řekl agentuře předseda klubu Trojkoalice a předseda Zelených Petr Štěpánek.

Bod měl být původně v programu dále, ANO ho podle místopředsedy klubu hnutí Patrika Nachera chtělo na začátek přesunout proto, aby mohla kontinuálně pokračovat diskuse, která začala už při projednávání programu.

Podle Štěpánka kromě toho pro program nehlasovali ani Hana Nováková z ČSSD a Jaroslav Štěpánek z ANO. „Takže zaprvé máslo na hlavě mají všichni a zadruhé si o to koledovali, protože oni porušili koaliční smlouvu,“ zopakoval. Podle primátorky Krnáčové byla Nováková řádně omluvena kvůli nemoci a Štěpánek pro program hlasovat chtěl, ale neviděl na tabuli.

Zastupitel za ANO Patrik Nacher ještě při svém vystoupení doplnil, že dnes na zastupitelstvu chtělo hnutí navrhnout usnesení radě, které by mělo za cíl zjistit, kolik by stál náhradní most a jak dlouho by trvalo takovou stavbu postavit. Bez tohoto kroku totiž podle strany není možné v Libni udržet plynulou dopravu.

Proti Trojkoalici vystupuje i ČSSD a opozice

„Není to jen o dnešním programu, ale i o vystupování kolem metra D. Úplně stejně blokuje Trojkoalice výstavbu vnějšího a vnitřního městského okruhu, blokují i posunutí území v Bubnech,“ vyjádřil se k situaci náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).



„Opětovně vyzýváme paní primátorku Krnáčovou, aby vypověděla smlouvu s Trojkoalicí, která paralyzuje Prahu. ODS je připravena z opozičních lavic podpořit klíčové návrhy, které budou řešit problémy Pražanů,“ vyjádřila se Alexandra Udženija.

Zastupitel Patrik Nacher (ANO) zároveň dodal, že se zablokovalo i jednání o přidělení peněz na posílení platů učitelů základních a mateřských škol o 300 milionů korun.

Podle informací iDNES.cz by se mělo další zasedání uskutečnit 17. května.