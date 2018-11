Mělničtí radní zrušili odvolání ředitele školy, poté ho přizvali do koalice

Stará mělnická koalice v čele se starostou Ctiradem Mikešem (Mé město), místostarostou Milanem Schweigstillem (Máme rádi Mělník) a Petrem Volfem (Mělničané) novou koaliční smlouvu podepsala ve čtvrtek. Zřejmě se jim podaří, co si předsevzali, a zůstanou spolu ve vedení města.

Po měsíčním jednání mají většinu jedenácti hlasů z 21 zastupitelů. Koaliční smlouvu podepsali s Milanem Němcem, který je jediným zastupitelem za ČSSD, a bezpartijním kandidátem Ladislavem Pořízkem.

Byť tato široká koalice čtyř politických subjektů a jednoho nezávislého kandidáta sotva začala, už má první škraloup. Dosavadní rada města na svém jednání 22. října zrušila své předchozí rozhodnutí o odvolání nového koaličního partnera Milana Němce z postu ředitele školy.

Podle starosty Ctirada Mikeše toto rozhodnutí rady nijak nesouvisí s tím, že je Milan Němec členem nové koalice a že se má stát neuvolněným místostarostou.

„Není to o tom, zda Milan Němec je, či není členem této koalice. Pravděpodobně by ke zrušení odvolání došlo, i kdyby jím nebyl, a to proto, abychom vyřešili situaci školy. Není optimální a je třeba, aby tam byl definitivní ředitel,“ reagoval na dotaz MF DNES starosta Ctirad Mikeš.

Milana Němce rada města odvolala k 20. srpnu letošního roku „z důvodu závažného porušení a neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele“. Jeho odvolání navrhla školská rada ZŠ Seifertova.

Odvolán v „době hájení“

Milan Němec, exnáměstek hejtmana pro školství a sport, tehdy sdělil, že své odvolání vnímá jako politicky motivované, protože ze rozhodl kandidovat proti tehdejší mělnické koalici. A nespokojil se s ním. Městu pohrozil soudním sporem, protože jej odvolalo v době, kdy byl z postu ředitele uvolněn pro výkon předsedy krajského výboru pro sociální věci, kde působí dodnes.

„Odvolali mě v době, kdy vykonávám veřejnou funkci, což zákon přímo zakazuje,“ sdělil včera Němec a upozornil, že v jeho prospěch mluvily i dvě zásadní zprávy. „Zpráva České školní inspekce z roku 2017, konstatuje, že je škola velmi dobře a v případě ředitele školy až příkladně vedena. A dobře dopadla i zpráva o hospodaření školy, kterou si zhotovil zřizovatel,“ dodal Němec.

Podle starosty Mikeše z toho mohl být dlouhodobý soudní spor, který by mohl končit i neúspěchem města Mělníka. „Tak jsme se dohodli na zrušení našeho rozhodnutí,“ vysvětlil Mikeš a dodal: „V případě, že bude pan Němec zvolen místostarostou, tak rezignuje na post ředitele a bude vypsáno výběrové řízení.“

Ať již bylo rozhodnutí o zrušení odvolání Milana Němce motivováno jakkoliv, do špatného světla je staví zejména ta skutečnost, že se je vedení města snažilo ututlat.

Tento bod byl úmyslně vymazán ze zápisu rady města uveřejněném na webových stránkách města. Na povrch sociálních sítí se dostal pravděpodobně díky jednomu ze dvou radních, kteří byli proti zrušení Němcova odvolání.

Na dotaz MF DNES, proč byl tento bod ze zápisu z rady města odstraněn, starosta Ctirad Mikeš odpověděl, že „ne všechny věci jsou zveřejňovány na webových stránkách města“. Pravděpodobně to tedy nebyl první bod, který město neuveřejnilo. Zápisy z jednání radních se ale až do včerejšího dne na webu města tvářily jako kompletní a i s ohledem na rozčilené reakce v řadách opozice nikdo kromě vedení města netušil, že jsou z nich nějaké body vynechávány. Nikde na to nebylo upozorněno.

Že v tomto případě zmizel i politicky citlivý bod, včera potvrdil i Mikeš: „Nechtěli jsme, aby tato věc byla předmětem politické diskuse.“

Tváří se jako zápis, pak je to zápis

MF DNES oslovila dvě renomované organizace zabývající se transparentností veřejné správy – Transparency International a Frank Bold. Ve svých vyjádřeních se shodují, že mělnický způsob uveřejňování zápisů považují za nesprávný.

Nezákonný podle nich sice není, protože jednání rady města jsou ze zákona neveřejná a zápisy z rady dávají města na internet dobrovolně (kdokoliv do nich ze zákona může nahlédnou na radnici), korektní však není také.

„Pokud má zveřejněný zápis z rady města všechny formální náležitosti zápisu (což mělnické zápisy mají, pozn. red.), pak lze vyjmutí kontroverzních bodů jednání považovat za manipulaci se zápisem, kterou bych označil za netransparentní postup rady města,“ uvedl advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold.

Podle právníka Jana Dupáka z Transparency International v případě tohoto dobrovolného zveřejňování informací ale neexistuje žádný relevantní právní nástroj, jak postihovat neúplnost nebo zkreslení informací. „Vámi popsané jednání považujeme za nesprávné, jeho řešení však spočívá především v politické odpovědnosti představitelů města,“ sdělil Jan Dupák.

Město Mělník již ve čtvrtek přidalo k zápisům z rady na webových stránkách informaci, že jsou uveřejněny jen body, které považuje za důležité. Je tak jediným okresním městem ve Středočeském kraji s takovým kuriózním přístupem.

MF DNES ověřila, že s výjimkou Mladé Boleslavi, která zápisy z rady vůbec neuveřejňuje, všechna ostatní okresní města na webech uveřejňují všechny projednávané body, a to vždy v takové podobě, že z nich je zřejmé, o čem se jednalo.