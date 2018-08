U Národního muzea položili nové koleje. Zatím se neví, kudy povedou dál

Dělníci už položili tramvajové koleje o délce asi 80 metrů ve Vinohradské ulici mezi objekty Národního muzea.



„V souvislosti s rekonstrukcí budov Národního muzea, Vinohradské ulice a přilehlého okolí, jsou v těchto dnech pokládány v předstihu koleje v místech, kde už jednou byly, a to až do roku 1982 (v provozu však byly jen do roku 1980),“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na svém facebookovém profilu.



S předstihem se budují proto, že jejich výstavba se spojila s opravou Národního muzea. Obě stavby by měly být hotové 28. října, tedy v den, kdy si připomínáme 100 let od založení Československa.

„Jednou ze součástí úprav povrchů je vybudování části budoucí tramvajové trati v prostoru, kde by její dodatečné zřizování v řádu několika let po celkové rekonstrukci prostoru jistě znamenalo zmaření aktuální městské investice,“ sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).



Mezitím budou koleje u muzea sloužit jako ukončení linek nebo jako stanice pro komerční jízdy.

Do dvou let by měla být nová trať napojena na tu stávající ve Vinohradské a Škrétově ulici. V budoucnu bude součástí plánovaného propojení Muzeum - Hlavní nádraží - Bolzanova, pro které se v současné době pořizuje změna územního plánu a řeší se připomínky, které k projektu měla Praha 1 a Institut plánování a rozvoje (IPR).

Tři varianty vedení trasy tramvají, které by spojily Vinohradskou ulici s Hlavním nádražím. (19.4.2018)

Auta by z ulice neměla úplně zmizet. Podle studie IPR zůstane u kolejí jeden pruh pro auta ve směru z Wilsonovy ulice do Vinohradské kvůli zásobování přilehlých budov.

Z Vinohradské třídy má trať pokračovat do Bolzanovy ulice, ale zatím není představa o tom, která ze tří variant, jež navrhuje IPR, by měla platit.

Trasa by měla dál pokračovat kolem Státní opery do Vrchlického sadů, nebo by v polovině odbočila do Washingtonovy ulice přes Opletalovu. Třetí varianta vede na Václavské náměstí s odbočkou do Opletalovy ulice.