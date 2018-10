Kolínská tiskárna se stala firmou roku, tisknou i chytré samolepky

Etikety dnes už nejsou pouhé potištěné papírky, ale mnohdy velmi důmyslné součásti výrobků, které jsou schopné i interakce s okolím. Třeba takzvané chytré etikety, které jsou schopné komunikovat s mobilem, počítačem či dalšími moderními přístroji pomocí radiofrekvenčních vln. Specialitou ale jsou i bezpečnostní etikety například s holografickou ražbou. I ty umí v Colognia press potisknout. O firmě jsme hovořili s její ředitelkou Štěpánkou Líznerovou.



Při pohledu na přehled vašich produktů je až překvapivé, kolik druhů etiket existuje. V čem mohou být etikety chytré či bezpečnostní?

Bezpečnostní etikety jsou určené na ty druhy zboží, u nichž chcete mít jistotu, že je nikdo před vámi neotevřel. Může se to týkat například léků. Funguje to tak, že pokud etiketu někdo z balení odlepí, tak už nejde přilepit zpátky, aniž by nebylo vidět, že je poškozená. Je to podobné jako s dálniční známkou, tu také nesundáte vcelku.

A co zmíněné chytré etikety?

Mohou to být takzvané RFID, které fungují jako mikročip s anténkou, nebo jsou to etikety opatřené kódem, po jehož načtení se objeví cokoliv, co tam bylo nahráno. Mezi chytré etikety patří například i ty, které vydají signál v momentě, kdy nezaplacené zboží projde v obchodě bezpečnostním rámem.

V roce 2011 jste získali ocenění od Světové obalové organizace za Braillovo písmo na laminátových tubách. Znamená to, že umíte tisknout Braillovým písmem?

Přesně tak. Používáme na to sítotisk, přes který jsme schopni nanést na místa, kde mají být výstupky, více barvy.

Je o takové etikety zájem?

Zájem o Braillovo písmo je minimální, samozřejmě to prodražuje tisk etikety. Navíc, produkty s Braillovým písmem většinou mají toto písmo již vytlačené přímo na krabičce. Přesto, občas se taková zakázka objeví a my máme radost z toho, že se nám podařilo udělat něco pro lidi s hendikepem.

Spousta lidí si pod etiketou možná představí hlavně pivní etiketu, ta ale zřejmě bude patřit k těm nejjednodušším. Co vše lze v dnešní době s etiketami udělat?

Pivní etikety jsou takzvané suché etikety, které se musí ještě podlepit. My se specializujeme na samolepicí etikety. Děláme je jak s tiskem, tak bez tisku. Tvoří základ našeho byznysu a umíme v tom hodně specialit. Máme na to dobře vybavené tiskové stroje, které umí nanášet různé laky, ražby, embossy (vytlačené vzory – pozn. red.) a podobně.

A kromě těch samolepicích?

Mimo samolepicí etikety se věnujeme také flexibilním obalům, což jsou potištěné pytlíky, do nichž se balí například potraviny. Tiskneme také na laminát, to mohou být například tuby na zubní pasty, a v poslední době je hodně moderní shrink sleeve, fóliové rukávy, které se natáhnou na výrobek a pak se teplem smrští přímo podle tvaru výrobku. Umožňují obalit zboží etiketou ze všech stran a nabízí tak více místa. S požadavkem na víc místa souvisí i tisk vícevrstvých etiket, takzvaných peel-off etiket.

Firma roku 2018 Středočeského kraje Do soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018 se letos ve Středočeském kraji zapojilo 376 firem a živnostníků

Firmou roku 2018 Středočeského kraje se stala Colognia press z Kolína. Druhé místo získala společnost Chalk vyrábějící magnesium pro sportovní účely. Třetí místo obsadila firma EBAS, která se věnuje sériové kovovýrobě

Společnost Colognia press získala letos v soutěži ještě další ocenění – stala se nejodpovědnější společností Středočeského kraje

Mezi zákazníky kolínské tiskárny patří například Fresenius Kabi, Foxconn, DHL, Tchibo, Burda Eastern Europe, Yankee Candle, Healthy Food Brands Ltd. a Vitana.

Máte ještě nějaké speciality?

Zmínila bych ještě DPG etikety, což jsou etikety hodně používané v Německu a Rakousku. Dávají je tam na vratné lahve. Ta etiketa je braná jako cenina, takže i tisk podléhá přísným kontrolám a podmínkám. Minimálně jednou do roka k nám z Německa jezdí audit. Použitou barvu musíme mít vykázanou do gramu, aby se zamezilo zneužití.

Vaše společnost má české majitele, jsou přímo z Kolína?

Ano, všichni čtyři jsou rodilí Kolíňáci. U založení firmy byli tři z nich, později přibyl předchozí ředitel.

Měli majitelé firmy již nějaké zkušenosti z oblasti tisku etiket?

Všichni tři „otcové zakladatelé“ byli na pozicích, které souvisely s polygrafií a tiskem etiket.

Kde většina etiket, které vyrobíte, končí?

Našimi partnery jsou převážně české firmy, samozřejmě bychom ale rádi čím dál víc dodávali za hranice. Kromě Česka vyvážíme na Slovensko, do Německa, Rakouska a občas máme i zakázku z Mexika.

Jaká je kondice firmy?

Za rok 2018 budeme atakovat 400 milionů korun obratu. Nějaké dluhy máme, ale jsme zdravě zadlužená firma. Někdy je výhodnější mít dluh, než spotřebovávat peníze z vlastního kapitálu. Banky o nás mají stále zájem a samy se nám chodí představovat, což je také indikátorem našeho finančního zdraví. Převážně si společnost půjčovala na nové technologie a rozšiřování prostor.

Na co se nyní zaměřujete? Kam byste chtěli firmu posunout?

Určitě bychom chtěli víc expandovat na zahraniční trhy, to je jeden z velkých strategických úkolů. Co se týče nákupu nových technologií, tak bez toho se dnes firmy, které nechtějí vymřít, neobejdou. Zároveň jsem moc vděčná za to, že naši akcionáři, tedy majitelé, chápou, že je potřeba hodně investovat i do lidí, protože bez nich firma nebude. Personální oblasti se tedy hodně věnujeme a určitě do ní chceme dost investovat.