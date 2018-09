Byty a park místo silnice, Stuchlík předvedl vizi nového Libeňského mostu

Most s byty, parkem a dopravou v tunelu. Tak vypadá vize Libeňského mostu, kterou předvedl v pondělí kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík společně s architektem Jaromírem Pizingerem.

„Libeňský most je ukázka aktivismu který lidem nepomáhá, ale zachovává jistý status quo. Tímto návrhem chci otevřít debatu o architektuře, zda Prahu zakonzervovat, nebo rozvíjet,“ řekl Stuchlík.

Podle návrhu architekta Pizingera by dopravní obslužnost zůstala zachovaná. Místo silnice by na povrchu byly byty a doprava by vedla v tunelu.

„Proč se staví mosty jen pro dopravu, proč se na nich nemůže žít. Když sem se dozvěděl, se že má Libeňský most zbourat, chtěl jsem nabídnout alternativu a můj sen, že bych bydlel nad vodou. Proč by se na mostech nedalo také žít,“ sdělil architekt Pizinger s tím, že se nejedná o projekt, ale pouze o vizi.

„Pokud by v této podobě stavba vznikla, tak nebude překážet ve výhledu na pražskou scenérii a na památky. Naopak by se zařadila mezi nové dominanty, na kterou by se jezdili dívat turisté. Navíc by se zvýšila hodnota nemovitostí v celé oblasti,“ dodal Stuchlík.Na mostě byl podle jeho návrhu stál bytový dům s luxusními byty, jejichž prodej by částečně financoval stavbu mostu. Na povrchu by místo vozovky byla vysázena zeleň.

Libeňský most je problémovou pražskou stavbou už několik let. Dlouhodobě se ví, že je ve špatném stavu. A po stejnou dobu se vedou spory, jestli lze most ještě opravit, nebo je tak nenávratně poškozen, že je třeba jej zbourat.



Hlavní město chtělo, na doporučení odborníků z Kloknerova ústavu, už dávno celé soumostí nahradit novou, dokonce širší, stavbou.

Proti tomu se silně ohradila část odborné a laické veřejnosti. Praha by tím podle nich přišla o hodnotné architektonické dílo. V čele odporu stála iniciativa s názvem Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat.

Ta také vyvolala jednání o tom, jestli by most neměl být prohlášen za kulturní památku. Tím se celá situace ještě zkomplikovala, protože i když most památkou nakonec prohlášen nebyl, nemohlo se na něm po celou dobu jednání prakticky nic dělat.