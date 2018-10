V Praze 1 se rýsuje koalice bez Lomeckého, končí také v čele místní TOP 09

Vítěz voleb v první pražské městské části se domlouvá na koaliční spolupráci s Piráty a Zelenými. Aby měli většinu hlasů, potřebují ještě čtvrtého, tím by mělo být sdružení My co tady žijeme. Dosavadní starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) prohlásil, že rezignuje na předsedu regionální organizace.