Kromě voleb čekají voliče referenda, hlasovat se bude i o propojení obcí

V lázeňském městečku větší plavecký bazén dlouhodobě chybí a politici jeho výstavbu voličům už roky slibují.

Uskupení Naše Poděbrady proto před volbami přišlo s iniciativou vyhlásit referendum, které by příští zastupitelstvo v případě kladného rozhodnutí voličů zavázalo bazén postavit.

„Získali jsme 2 811 podpisů obyvatel města,“ řekl na mimořádném zasedání zastupitelstva Miroslav Holas, opoziční zastupitel a dvojka na kandidátce uskupení Naše Poděbrady.

Tím byla splněna podmínka 20 procent podpisů oprávněných voličů k vyhlášení referenda. Proti nakonec nebyli ani zastupitelé, mnozí z něho ale nadšení nejsou.

„Ti, kteří referendum vyvolali, tento výsostný demokratický princip zneužili ve prospěch své volební kampaně. Jsem stejně jako obyvatelé města pro bazén, ale řešit to referendem mi připadá nefér,“ říká starosta Poděbrad Ladislav Langr, lídr hnutí Volba pro Poděbrady.

Podle něj není reálné, aby město samo stavělo bazén s náklady přes 200 milionů korun a dalšími miliony ročně dotovalo jeho provoz.

Není ani jasné, kde by měl vyrůst. Místostarosta Ivan Uhlíř navíc varuje, že referendum zaváže příští vedení Poděbrad bazén zajistit bez ohledu na dopady na hospodaření města.

„Bude to znamenat takovou zátěž pro město, že už nebude mít peníze ani na opravu chodníků. Sám už kandidovat nebudu, ale v případě, že by voliči zavázali zastupitelstvo k výstavbě, tak bych kandidaturu nedoporučil ani ostatním zastupitelům,“ uvedl Uhlíř.

Politici by museli začít stavět do dvou let

Výsledek místního referenda je závazný, pokud přijde alespoň 50 procent voličů. Ti budou rozhodovat o čtyřech otázkách. První z nich se ptá na to, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo podniklo kroky k zahájení výstavby plaveckého krytého bazénu o délce 25 metrů.

Druhá je závažnější, zavazovala by totiž radnici zahájit stavbu do dvou let a dokončit ji do pěti let od vyhlášení výsledku referenda. V tom je podle starosty největší úskalí.

„Před čtyřmi roky jsme viděli výrazné vítězství Volby po Poděbrady s hlavním slibem o výstavbě bazénu. Očekávali jsme proto, že se začne pracovat na přípravách,“ zdůvodnil zadání otázek Holas.

Podle něj bazén sliboval starosta Langr již před osmi lety. Starosta ale oponuje, že město nemůže bazén stavět samo. Musí na tom spolupracovat se soukromým investorem, ideálně s Lázněmi Poděbrady.

„My jsme slib splnili. Máme dohodu s lázněmi, že v horizontu pěti let postaví v nově chystaném hotelu bazén přístupný veřejnosti,“ uvedl Langr. Další bazén, vířivky a atrakce mají být přístupné i po rekonstrukci části areálu lázní, jež má letos začít.

Proti stavbě logistických hal

Ve Zdibech u Prahy budou voliči rozhodovat o tom, zda má vedení obce zabránit výstavbě logistického areálu. Část obyvatel se bojí dopadů na životní prostředí a nárůstu dopravy.

Areál s budovami o ploše 75 000 metrů čtverečních má vzniknout na severovýchodním okraji obce, která už nyní trpí značnou dopravní zátěží.

„Je zjevné, že jakékoliv další navýšení dopravy bude mít negativní vliv na situaci v obci,“ uvedli mimo jiné v prohlášení členové přípravného výboru referenda.

Lidé v Trubíně na Berounsku zase budou rozhodovat o tom, zda připojit obec k sousednímu Královu Dvoru.

Referendum podpořilo podpisem třicet procent voličů. Podle člena přípravného výboru referenda Tomáše Dočkala by připojení bylo výhodné hlavně z finančního hlediska.