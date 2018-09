Prioritní jsou pro nás okruh, metro i rychlodráha, říká Stuchlík

„Doprava je největším problémem současné Prahy. Přicházíme do komunálních voleb s pěti věcmi, které by měly vyřešit dopravu v Praze - dostavba vnitřního okruhu, vnějšího Pražského okruhu, metrem D a sítě radiál a rychlé výstavby rychlodráhy na Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla,“ řekl úvodem lídr kandidátky ANO Petr Stuchlík.



Podle něj Praha dokáže městský okruh postavit sama vlastními prostředky. I tak by rád Stuchlík spolupracoval s ministerstvem dopravy a ministrem Danem Ťokem. „Přišli jsme s řešením, které je mimořádné. Shodli jsme se, že i vnitřní městský okruh by měl být zařazen k pozměňovacímu návrhu o urychlení infrastruktury jako prioritní stavba, což urychlí výstavbu o jeden až dva roky,“ vyjádřil se Stuchlík s tím, že postavit vnitřní okruh tak nevznikne do roku 2030, ale už na přelomu roku 2028 a 2029.

Pomoci tomu má právě novela 416 o urychlení výstavby infrastruktury, potažmo výkupu pozemků. Ťok sdělil, že s výkupem pozemků by ministerstvo Praze pomohlo. Hlavní město by výkupy zajistilo a ministerstvo zpětně pozemky zaplatilo.

Řeč však nebyla jen o vnitřním a vnějším okruhu. Petr Stuchlík také nastínil zakrytí Spořilovské spojky. „Jsme připraveni paralelně s výstavbou městského okruhu zakrytovat Spořilovskou spojku. Tam, kde nyní vede silnice, která snižuje kvalitu života obyvatel, tak ta silnice je už zahloubená a my ji jsme schopni snadno zakrýt,“ řekl Stuchlík s tím, že na zakryté silnici by pak mohla být hřiště pro děti a jiné vyžití pro obyvatele.

V neposlední řadě pak přišel ke slovu i Patrik Nacher pražský poslanec, zastupitel a rovněž kandidát do zastupitelstva. Ten zmínil, že by rád, aby opravy komunikací spadaly pod jeden koordinátorský orgán.

„Děje se to, že je možné jednu ulici rozkopat čtyřikrát. Pokaždé se to rozkope jindy. My se musíme vrátit k tomu, aby se to koordinovalo z jednoho místa. Na úrovni města musí vzniknout jeden orgán, kde se všechny tyto věci budou koordinovat a budou se rozesílat úkoly,“ sdělil Nacher.



Projekty jsou již dávno rozpracované

Pražský okruh i zakrytí Spořilovské spojky jsou projekty, které už jsou však několik let rozpracované.



Co chybí Městskému a Pražskému okruhu

Plánovaný úsek ve východní části Pražského okruhu, úsek číslo 511, už minulý rok získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ministr dopravy Dan Ťok tehdy MF DNES řekl, že výstavba by mohla začít v roce 2020, pokud ji nezdrží žaloby majitelů pozemků (více o Pražském okruhu).

Jenže právě spory o pozemky i varianty jeho vedení brzdí budování stavby už léta. První úseky okruhu byly otevřeny v roce 1984, pod názvem R1, s dobudováním celého Pražského okruhu se tehdy počítalo nejdříve v roce 2015. Ani o tři roky později se však zatím na posledním chybějícím úseku, právě 511, nekoplo ani do země.

Podobně je na tom projekt zavedení přetížené Spořilovské spojky v Praze 4 do tunelu, který má vedení radnice na stole několik let.

V srpnu pražský magistrát rozhodl, že projekt nemusí být posuzován v rámci EIA. S výstavbou takzvaného Zeleného zipu se počítá rovněž okolo roku 2020 až 2021 a potrvá čtyři roky. Město za stavbu zaplatí okolo tří miliard korun.

Místní obyvatelé si dlouhodobě stěžují na velkou vytíženost Spořilovské spojky. Tu využívají kamiony jedoucí z dálnice D1 na Jižní spojku místo chybějícího Pražského okruhu.