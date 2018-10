Nový pražský primátor by měl být stmelovač a ne aktivista, myslí si politici

Trojice volebních lídrů vstupuje do druhého kola boje o primátorský řetěz. Přetahovaná o něj začala hned po volbách, nakonec si však dali Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) pauzu a jednali o společném programu.



Mety, jichž chtějí během čtyř let v čele města dosáhnout, si strany vytyčily, a proto tento týden bude pokračovat debata nad tím, kdo má být novým pražským primátorem.

Může to být Zdeněk Hřib (Piráti), jenž se dosud zabýval informatikou ve zdravotnictví, Jan Čižinský (Praha sobě), který je starostou Prahy 7, poslancem a magistrát zná z pozice zastupitele, anebo Jiří Pospíšil, předseda TOP 09, europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti.

Rozhodnutí o novém primátorovi má padnout na koaličních jednáních v tomto týdnu.

Primátor stmelovač

Jaký by měl primátor být? Metropole potřebuje ve svém čele osobu, která bude předcházet hádkám mezi dalšími členy vedení města. Shodli se na tom politici se zkušeností s vedením metropole, které oslovila MF DNES.



„V čele města by měl být především stmelovač kolektivu, zvlášť když tam teď asi budou tři stejně silné a ambiciózní skupiny. Primátor by je měl ke spolupráci hecovat, předcházet konfliktům, a když už nastanou, tak je mírnit,“ uvádí končící náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Na vnitřní rozkol podle ní doplatilo současné vedení metropole.

Podle ní není třeba, aby sám primátor měl na starost některou z důležitých oblastí, jako je doprava či územní rozvoj. „Úspěch každého radního je zároveň úspěchem primátora, takže se nebojím, že by se bez vlastní silné agendy neměl k čemu hlásit,“ dodává Kolínská.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) přeje budoucímu primátorovi, aby zabránil „resortismu“. „Je třeba, aby rada rozhodovala jako celek a byla na věcech shoda napříč stranami. Nemůže to být tak, že si jednotliví radní myslí, že dobyli kótu,“ líčí Dolínek. Kupříkladu radní pro územní rozvoj by se podle Dolínka neměl pasovat na pána této oblasti a neměl by vést gesci jen podle názoru své strany.

„Boj proti korupci je vedlejší“

Exprimátor Pavel Bém (ODS), který stál v čele magistrátu mezi lety 2002 a 2010, doporučuje, aby vládcem Prahy byl politik, jenž bude řídit město s dlouhodobou či alespoň střednědobou vizí, a ne aktivista, kterému půjde o přítomnost a možnost zviditelnění.

Bém zároveň odmítá v čele města moralistu „bojujícího proti takzvané korupci“. „Rozpočet hlavního města je 75 miliard korun. I kdyby z něj někdo ‚ukradl‘ pět miliard, což si ovšem nedokážu představit, je to menší manažerské selhání či zločin, než když se z těchto 75 miliard vyhodí 58 miliard na běžné výdaje,“ míní Bém.

Běžné výdaje, tedy částka na chod města, ale ne investice do rozvoje, byly poslední volební období zhruba dvojnásobně vyšší než za jeho vlády. „Odcházející vedení Prahy zbůhdarma vyhodilo do vzduchu 30 miliard, což je z manažerského hlediska zločin s nedozírnými následky v budoucnosti města,“ dodává Bém.

S Kolínskou se shoduje, že budoucí primátor by měl mít před zvolením do čela města politické zkušenosti. Některé věci se dle obou politiků totiž nemůže učit až ve chvíli, kdy se stane primátorem.

Krnáčové se zamlouvá Hřib

Kdo z tria Hřib–Čižinský–Pospíšil je nejvhodnějším kandidátem na primátora, nechtěli politici příliš komentovat. „Pospíšil byl řadu let ministrem a poslancem, ale nevšiml jsem si, že by pro Prahu něco pozitivního udělal. Hřib je pak velkou neznámou,“ hodnotí Bém s tím, že Čižinský je sice oblíbeným starostou Prahy 7, ale vytýká mu, že v loňském roce neinvestoval všechny peníze, které mu magistrát nabídl, což podle Béma podráží starostovy manažerské schopnosti.

Současná primátorka Adriana Krnáčová (ANO) má proti Čižinskému také výtky. „Byl teď čtyři roky koaličním zastupitelem. A když se něco blokovalo, byl u toho,“ zdůvodňuje, proč by jemu primátorský řetěz nechtěla předávat.

„Možná je vhodný pan Hřib. Má dost energie. Nemá moc zkušeností z komunální politiky jako já, mohlo by mu to jít. Nebo by městu slušela ženská ruka,“ soudí Krnáčová.

Osobu, která Krnáčovou v listopadu ve funkci nahradí, primátorka varuje před tíhou primátorského řetězu. Ta podle ní vyplývá z pozornosti okolí vůči této pozici a z povinností s ní spjatých.