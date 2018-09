Lídr Zelených Ondřej Mirovský slibuje výstavbu městských bytů

V programu Zelených se píše, že budete podporovat uživatelsky přívětivé a provozně nenáročné modré zóny. Jak to mám chápat? Jste pro zachování současného nastavení zón?

Neměnil bych je. Do širšího centra určitě parkovací zóny patří. Je ale potřeba ještě vymyslet lepší flexibilitu tarifů, aby částky za parkování odpovídaly tomu, jak jsou ulice využívány. Problém je také v Praze 10, kde se dlouho bránili zónám a teď jsou jimi obklopeni a kolabuje tam parkování. Tam by se zóna měla objevit.

Hrajete závodně stolní tenis podobně jako dvojka kandidátky ANO Patrik Nacher. Kdo z vás je lepší?

Já jsem o něco lepší. Vždycky ho porazím.

Myslíte, že ANO porazíte i ve volbách? Kolik podle vás budou mít Zelení procent?

Rádi bychom ANO porazili. Nevím, jestli to zvládneme sami, ale byl bych opravdu rád, kdyby se ANO podívalo do opozice. Střízlivě odhaduji, že bychom mohli mít tak okolo šesti sedmi procent. Já asi primátorem nebudu, ale je mojí ambicí být náměstkem primátora pro dopravu.

Dopravu byste si pod sebe vzal i jako primátor?

Teoreticky ano. Má mise v politice je zlepšovat životní prostředí, chci sázet stromy a chci, aby se lépe dýchalo. Pokud toho chcete dosáhnout, tak musíte mít v gesci dopravu, protože ten, kdo se v Praze stará o stromy, je Technická správa komunikací. Doprava je klíčová pro prosazování bezmotorové nebo veřejné dopravy a dalších bodů zeleného programu. Navíc ji mám čtyři roky v gesci v Praze 7. Vzal bych i post radního pro adaptaci města na změny klimatu, který by bylo potřeba zavést.

Zelení chtějí vrátit tramvaje na Václavské náměstí. Proti tomu se staví Praha 1. Dokážete dosáhnout nějaké dohody?

Bude záležet na tom, jak dopadnou volby v Praze 1. Myslím si, že doba pana starosty Lomeckého je už u konce. Ale i s ním bych byl schopen návrat tramvají vyjednat. Je důležité, že jsou položené koleje mezi Národním muzeem a budovou bývalého Federálního shromáždění. Pokud by první fází byla odbočka na hlavní nádraží, tak to stačí. Tramvaje na Václavském náměstí chceme, ale zásadní je dotáhnout je před nádraží.

Kritikům zón vadí, že si jako rezidenti někde platí parkování, ale když jedou třeba za rodiči na druhý konec Prahy, zaparkovat tam nemohou. Jak se díváte na to, co navrhují některé jiné strany, tedy zavedení jedné či dvou celoměstských zón?

To navrhuje třeba ODS, která si asi pořádně nepřečetla, jak fungují zóny dnes. Můžete parkovat v jakékoliv zóně, akorát musíte zaplatit. Kdokoliv přijede do Prahy, může za poplatek zaparkovat, kde chce. ODS se snaží vytvořit dojem, že parkování má být nějaké základní lidské právo, které je zadarmo. Je to ale veřejná služba, kterou poskytuje město, a je normální, že je zpoplatněna. Co se týče jednotné zóny, tak se z pozice místostarosty Prahy 7 nechci dočkat toho, že budeme v zóně třeba s Prahou 4 a 6. Když bude na Spartě zápas, tak na sedmičku přijedou stovky aut, jejichž řidiči tam budou chtít v rámci jednotné zóny parkovat.

Zákaz vjezdu starších aut by znevýhodnil sociálně slabší rezidenty, kteří si nemohou dovolit koupit nové auto.Vy chcete v Praze zavést také nízkoemisní zóny. Platily by i pro rezidenty?

Pokud má nízkoemisní zóna fungovat, musí být aplikovatelná i na rezidenty. To nikdo nechce udělat, protože si nechce naštvat svoje voliče, kterým zakáže používat starší auta. Z našeho pohledu se to však jednou zavést musí. Je potřeba postupovat systémově, a to tak, že prvním krokem musí být domluva s policií, aby řádně kontrolovala auta, která mají narušené filtry pevných částic. Já osobně ten problém řeším rok a půl a přijde mi, že policie to záměrně bojkotuje. Než budeme hledat podporu na nízkoemisní zóny, je potřeba vyřešit tuto věc. Jde o pár preventivních akcí, aby se vědělo, že policie filtry hlídá.

Do určité míry ano, ale pokud tam bude nastavena norma Euro 4, tak to zas tak problematické není. Musí se najít kompenzační opatření v podobě výjimek, aby to neodnesli například senioři.

V programu Zelení mají, že „nepřipustí zjevně nepřiměřená a nepřipravená bezpečnostní opatření v podobě například uzavření prostor Pražského hradu“. Město přece neovlivní rozhodování policie nebo Hradu.

To reaguje nejen na Pražský hrad, ale i na umisťování betonových city bloků třeba na Staroměstské náměstí. Ty případnému útoku stejně nezabrání. Rámy na Hradě trochu chápu, ale jsou nepříjemné. Je fakt, že tam naše kompetence nedosáhnou. Z titulu funkce primátora ale můžete více tlačit. Zábrany, které staví Praha, podle mě nejsou správnou cestou a nepatří k historickému centru města. Praze pomůže jedině to, že bude v ulicích vidět více uniformovaných policistů.

Jenomže městská policie, kterou zřizuje magistrát, má dlouhodobě problém s náborem. Jak chcete poslat do ulic více městských policistů, když nejsou uchazeči?

Město může uchazeče motivovat třeba tím, že bude mít dostatek nájemních bytů, které bude policistům nabízet, aby tu levně bydleli. To je asi to nejzajímavější, co Praha může nabídnout. Platy strážníků už jsou docela vysoké, ale stále nejde o příliš atraktivní práci. Vůbec nevyčítám současnému řediteli městské policie, že se mu stavy naplnit nepodařilo. Tomu, jak za současné situace nabírají soukromé firmy, se nedá konkurovat.

Architekti a urbanisté kritizují Prahu za to, že tady dlouho nevznikla žádná významná budova z veřejných peněz. Hodláte to změnit?

My například podporujeme vznik budovy filharmonie u metra Vltavská, což je jedna z možností, jak celý ten prostor revitalizovat a dát mu tvář. Jenže problémem Prahy není nedostatek budov pro kulturu, ale nedostatek dostupného bydlení.

U dostupnosti bydlení můžeme zůstat. Zelení slibují stavět tisícovku městských bytů ročně. Odborníci z Institutu plánování a rozvoje nebo realitní analytici namítají, že město stavět byty neumí.

My máme pro řešení situace s bydlením několik opatření. Chceme opravit a vrátit na trh všechny byty, které má Praha a jsou v neobyvatelném stavu. A pak je tu možnost stavět byty vlastní. Nějaké projekty už jsou připravené a na dalších magistrátních pozemcích můžeme stavět. Ano, může to být problematické, protože výstavba za veřejné peníze podléhá jiným principům, ale rozhodně se toho nevzdáváme. Chceme stavět, protože musíme dohnat západní metropole v tom, že budeme vlastnit vlastní byty.

To může trvat ještě dlouho, pokud podle odborníků město stavět byty neumí a musí se to nejprve naučit.

Jestli se k těm bytům dostaneme tím, že je sami postavíme, nebo vykoupíme od developera, je skoro jedno. Chceme mít od určité velikosti developerského projektu v podmínkách nastaveno, že deset až dvacet procent bytového fondu odkoupí město. Bavil jsem se o tom s developery, pro které je to zajímavé v tom, že se vlastně zbaví několika bytů naráz, a navíc by šlo o byty v nižších podlažích, které jsou méně atraktivní pro prodej. Město je ale potřebuje jako byty pro seniory nebo startovací byty. Hlavně je důležité navyšovat procento bytů, které vlastní město. To je podle mě asi největší hřích pravicových vlád, že se prodalo tolik bytů.

Kde chcete na výstavbu nebo výkup bytů brát peníze?

Například z fondu na rozvoj dostupného bydlení, kam ty peníze tečou už teď. A když vidíme rozpočtové rezervy, které město má, tak můžeme klidně ročně vykoupit tisíc bytů. Je to investice do budoucna. Nebál bych se do toho dát i čtyři miliardy z rozpočtu.

Může vůbec výstavba městských bytů nějak ovlivnit cenu bytů na trhu?

Určitě to nezmění ceny nově postavených bytů, ale střední třídě to umožní žít v hlavním městě v nájmu. Musíme změnit to myšlení, že si všichni nutně musí brát hypotéku. Pokud bude mít Praha dostatek bytů pro své občany, tlak na trh to může zmírnit.

Dohody s developery inzerujete i na předvolebních plakátech po Praze. Jak chcete developery přimět k tomu, aby přistoupili třeba na povinnost prodat část bytů městu?

Třeba v Praze 7 se nám to podařilo. Žádné spory s developery nemáme a se všemi jednáme už od začátku, ještě před spuštěním řízení. Když se na něčem dohodneme, tak developerovi dáme předběžné stanovisko a on ví, na čem je. Recept je jednoduchý. Nepřekvapovat se navzájem a jednat transparentně.

Jste lídrem kandidátky Zelených a Pirátů v Praze 7. Byl byste v případě úspěchu v městské části i na magistrátu zároveň primátorem i starostou, jako to plánuje Jan Čižinský z Prahy sobě?

Já si myslím, že kumulace funkcí dobrá není. A pokud bych byl primátorem nebo náměstkem, tak bych na sedmičce zůstal jen řadovým zastupitelem. Jak mám Jendu (Čižinského, pozn. red.) rád, tak si myslím, že je blázen, když chce být zároveň primátorem i starostou Prahy 7.

Kdo by mohl být po volbách váš koaliční partner a s kým si spolupráci neumíte představit?

Ideální variantou by byla koalice s Piráty a Prahou sobě. Případně s lidmi z TOP 09 a Starostů. Rozhodně bychom nešli s SPD nebo s komunisty. A s ODS máme tak velké ideové rozdíly, že si koalici představit nedokážu.

Jmenujte jednu věc, kterou se program Zelených nejvíce liší od programů ostatních stran kandidujících na magistrát?

Myslím si, že nikdo nemá tak komplexně připravenou adaptační strategii na změny klimatu.