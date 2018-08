Ve volbách v Praze kandiduje známý fotograf i odpadlíci z velkých stran

Uspět chce například hnutí Plus, které vzniklo v roce 2016. Podle místopředsedy Jiřího Masopusta je prioritou rozvoj sociálně-zdravotních služeb, výstavba domů s pečovatelskou službou i budování dostupného bydlení. Lákadlem pro voliče má být lídr, kterým se stal věhlasný fotograf Jan Saudek.



Díky tomu dojde na zajímavý souboj, neboť jedničkou kandidátky Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí bude umělcova bývalá partnerka a fotografka Sára Saudková. Tento subjekt půjde samostatně do voleb i v Praze 5. Jeho představitelé však tvrdí, že budou hájit zájmy celé Prahy v otázce ochrany přírody a boji proti masivní výstavbě.

S cílem zlepšit stav zdravotnictví, školství i tělovýchovy jde do voleb hnutí PRO Zdraví a Sport v čele s pedagogy a trenéry s mnohaletou praxí.

„Kandidujeme v komunálních volbách poprvé. Jakýkoliv počet mandátů v zastupitelstvu hlavního města bereme jako dobrý start,“ věří učitelka tělesné výchovy a zeměpisu na základní škole a zastupitelka v Praze 14 Marcela Vydrová, která je dvojkou kandidátky.

Spor o název

Zato žádným nováčkem v nadcházejících volbách není sdružení Starostové pro Prahu, přestože pod tímto názvem kandiduje poprvé. Tvoří je členové hnutí Pro Prahu a nezávislí kandidáti, z nichž mnozí donedávna zastávali veřejné funkce za jiné politické strany.

Z TOP 09 sem přišel zastupitel a bývalý radní metropole Jiří Nouza nebo Vladislava Hujová, zastupitelka a do června starostka Prahy 3. Na kandidátce je radní Prahy 10 zvolená před čtyřmi lety za Zelené nebo starosta stejné městské části Vladimír Novák, který před pár dny ohlásil odchod z ČSSD.

Nicméně lídrem bude právník Karel Fischer kritizující dosluhující koalici na magistrátu a hodlá se po volbách zaměřit na dostupnost služeb a bezpečí ve městě. „Jsme přesvědčeni, že máme šanci získat Pražany na stranu našeho města a docílit na podzim dvouciferného výsledku,“ neskrývá vysoké ambice Fischer.

Název Starostové pro Prahu, se kterým jde hnutí do nadcházejících komunálních voleb, rozzlobil Starosty a nezávislé (STAN), kteří kandidují společně s TOP 09. Podobnost s jejich značkou je podle nich matoucí a hrozí, že voliči obě uskupení zamění. „Je evidentní, že z jejich strany se jedná o účelovost. Budeme se bránit soudní cestou,“ reaguje předseda pražské organizace STAN Petr Hlubuček. Fischer se ovšem brání tím, že se jedná o původní název hnutí a na kandidátce je i pár starostů městských částí.

Alespoň na pět procent, která by znamenala vstup do pražského zastupitelstva, chce dosáhnout uskupení Otevřená radnice. Manažer Ivan Holešinský, který kandidátku povede, slibuje efektivní hospodaření města i třeba konec dalšího zahušťování sídlištní zástavby.

Do voleb v hlavním městě se chystá i hnutí Jauner Československo 2018, za nímž stojí Václav Šimek, který v roce 2016 neúspěšně kandidoval za Národní demokracii do Senátu v obvodě Olomouc. Jeho cílem je především hájit zájmy střední vrstvy obyvatelstva a dále se chce zasadit o to, aby se distribuce vody vrátila do rukou města. Jména kandidátů nesdělil.

Inspirace světem

Evropská koalice pro Prahu je sdružení šesti stran, mezi jinými SNK Evropští demokraté, nebo Koruna Česká. Podle lídra Jiřího Witzanyho se chtějí inspirovat dobře fungujícími západoevropskými městy, jako je Vídeň, Kodaň nebo Mnichov. Koalice slibuje zasadit se za rychlou dostavbu moderní železnice na letiště i metra D do Písnice.

Koalici utvoří i SPOZ a Národní socialisté pod názvem Zemanovci. V jejich programu se objevuje zrušení Institutu plánování a rozvoje Prahy, který mimo jiné připravuje nový územní plán města. Jejich volební lídr Jaroslav Dvořák kromě toho prosazuje i reorganizaci městské policie.

Demokratická strana zelených (DSZ) se zase pod poměrně nezvyklým názvem S. O. S. Za práva zvířat spojila s nezávislými kandidáty. „Naše priority jsou ochrana zvířat a jejich práv, ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví,“ vysvětluje předseda DSZ Jiří Anderle. Lídryní bude předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat Hana Janišová.