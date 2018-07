Na pražský koncert Rolling Stones je třeba dorazit bez auta, batohu a včas

Padesát tisíc lidí je základní odhad, návštěvnost by se však mohla pohybovat i okolo sedmdesáti tisíc fanoušků britské rockové legendy. Například na australské AC/DC dorazilo v roce 2016 do Letňan šedesát tisíc lidí, na Guns N’ Roses loni padesát tisíc. Publikum prahnoucí po Stounech může tato čísla ještě překonat. Do prostoru poblíž stanice metra by se totiž mohlo vejít až sto tisíc lidí.

Takový počet hudebních fanoušků s sebou ale nese i vysoké nároky na bezpečnostní opatření. Po loňském teroristickém útoku na koncertě zpěvačky Ariany Grande v britském Manchesteru pořadatelé velkých akcí bezpečnostní pravidla ještě zpřísnili.

„Investují se nyní větší částky do bezpečnostních opatření, a to zejména těch technologických. Více času se věnuje přípravě a plánování všech opatření, která jsou konečně vnímána jako nezbytnost a průsečíkové téma celé organizace koncertu,“ komentuje současný trend David Rožek ze společnosti Soft Target Protection Institute, která se zabývá ochranou měkkých cílů.

Podle něj pořadatelé velkých koncertů bývají při výběru bezpečnostních opatření důslední.

„Velké nedostatky lze však stále spatřovat u bezpečnostního personálu, který si mnohdy s nastavenými pravidly hlavu neláme a netrvá striktně na jejich dodržování,“ dodává.

Kvůli prohlídkám se areál otevře dřív

Lidé, kteří dorazí ve středu na Rolling Stones, musejí počítat s tím, že budou před vstupem do areálu procházet důkladnou bezpečnostní kontrolou. Areál se i z toho důvodu otevírá už ve 14 hodin.

„Chceme udělat akci co nejbezpečnější. Jedním z opatření je třeba to, že nebude povolen vstup s taškami většími než je formát A5, tedy zhruba patnáct na dvacet centimetrů,“ uvádí pořadatel koncertu Serge Grimaux. Na místě nebudou ani žádné úložné skříňky.

Jak se „Kameny valily na Prahu“ V hlavním městě hráli Rolling Stones poprvé 18. srpna 1990 , tedy jen devět měsíců po sametové revoluci. Na Strahovský stadion je přišlo přivítat v Československu více než sto tisíc lidí. Po celé Praze visely plakáty s heslem Kameny se valí do Prahy. Podle vzpomínek pořadatelů se první velký koncert západní kapely po pádu režimu dával dohromady doslova na koleně. Zkušenosti s tak velkou akcí v tehdejším Československu nikdo neměl. Kapela se v Praze setkala i s tehdejším prezidentem Václavem Havlem.

, tedy jen devět měsíců po sametové revoluci. Na Strahovský stadion je přišlo přivítat v Československu více než sto tisíc lidí. Po celé Praze visely plakáty s heslem Kameny se valí do Prahy. Podle vzpomínek pořadatelů se první velký koncert západní kapely po pádu režimu dával dohromady doslova na koleně. Zkušenosti s tak velkou akcí v tehdejším Československu nikdo neměl. Kapela se v Praze setkala i s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. O pět let později, 5. srpna 1995 , zahráli Stouni opět na Strahově. Tentokrát však pro neuvěřitelných sto třicet tisíc lidí.

, zahráli Stouni opět na Strahově. Tentokrát však pro neuvěřitelných sto třicet tisíc lidí. V roce 1998 zamířili rockeři pod střechu. V srpnu hráli pro vyprodanou T-Mobile Arenu.

zamířili rockeři pod střechu. V srpnu hráli pro vyprodanou T-Mobile Arenu. Zatím naposledy v Praze Rolling Stones vystoupili v červenci 2003. Na Letnou se na ně přišlo podívat sedmdesát tisíc fanoušků a koncert zahajoval Václav Havel, který v únoru téhož roku předal prezidentství Václavu Klausovi. Kytarista Keith Richards přišel na pódium na Letenské pláni v tričku Fuck The KSČM. Poslední vystoupení v České republice měli Stouni před jedenácti lety v Brně. Na koncert přišlo dvacet tisíc lidí.



Aby pořadatelé zmírnili délku front, budou vstup na koncert zajišťovat speciální náramky, které si mohli lidé vyzvednout předem.

„Odbavování by mělo být s náramkem oproti běžným vstupenkám rychlejší,“ slibuje Grimaux s tím, že pomocí náramků se bude platit také občerstvení. Hotovost obchodníci u stánků nebudou vůbec přijímat.

Na bezpečnost bude dohlížet také policie, která nasadí několik desítek policistů pořádkové a dopravní služby.

„Při přípravě bezpečnostního opatření pražská policie úzce spolupracuje s pořadatelskou službou,“ dodává policejní mluvčí Jan Rybanský.

Státním policistům budou asistovat také strážníci. Policii totiž v Praze chybí do plného stavu zhruba šest set lidí. Podle Rožka to v případě nějaké náhlé události může znamenat problém.

„Případný zásah na takto velké akci by mohl vzhledem k nedostatečným personálním stavům oslabit policii v celém hlavním městě a problém by pak mohl vzniknout jinde,“ myslí si bezpečnostní expert.

Fanoušky odveze posílené metro

Velkému počtu lidí bude uzpůsobena i doprava. Pořadatelé návštěvníky upozorňují, že v okolí místa konání nebude možné nikde zaparkovat.

„Každý by měl zvolit veřejnou dopravu. Cestovat na koncert autem by byl velmi špatný nápad,“ říká Grimaux.

„Součástí opatření je i rozsáhlá uzávěra pozemních komunikací v oblasti. Do ní bude umožněn vjezd pouze složkám integrovaného záchranného systému, městské hromadné dopravě a rezidentům, kteří v dané oblasti bydlí. Těm nebude vjezd umožněn na základě dokladu totožnosti, ale výhradně na základě předložení vjezdové karty, kterou si oprávněné osoby mohou vyzvednout na Městském úřadě Letňany,“ upozornil policejní mluvčí Rybanský.

Pěším mám v orientaci při cestě ze stanic MHD do areálu letiště pomáhat speciální značení.

Dopravní podnik návštěvníkům doporučuje k přepravě využít linku metra C, které bude mít posílený provoz. Pražané, kteří budou ve středu cestovat metrem by tak měli počítat s tím, že budou vlaky zaplněné více, než je obvyklé.

„Po ukončení koncertu doporučujeme využít rovněž metro, jehož provoz bude prodloužen tak, aby ho všichni návštěvníci akce mohli využít k odjezdu,“ dodává mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Podle informací od pořadatele koncertu má metro C jezdit až do dvou hodin ráno. Dopravní podnik ale na dotaz MF DNES uvedl, že metro po skončení produkce jezdí jen do jedné hodiny po půlnoci.

Rolling Stones hráli v Praze naposledy v roce 2003 na Letné. Tehdy přišlo na koncert, který zahájil úvodním slovem Václav Havel, asi sedmdesát tisíc lidí. Středeční vystoupení uvede švýcarská hardrocková kapela Gotthard a domácí rocková legenda Pražský výběr.