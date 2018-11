Končící rada schválila půlmiliardové opravy. Byly v plánu, říká starosta

Schválené zakázky se týkají rekonstrukce bývalé školy na Havlíčkově náměstí na kanceláře úřadu za 240 milionů a opravy panelového domu určeného k privatizaci, která má stát necelých dvě stě milionů.

„Končící rada má zajistit běžný provoz, ne investovat stovky milionů. Máme podezření, že se pan Bellu snaží zavázat si některé aktéry na Praze 3 a zakonzervovat svůj vliv a dědictví na radnici,“ uvedl v prohlášení Pirátů z této městské části jejich lídr Štěpán Štrébl.

Podle starosty ale šlo o investice, které byly dlouhodobě plánované.

„Je to úplně standardní proces, kterému Piráti asi nerozumějí, protože na radnici ještě nebyli. Investice na rekonstrukce byly dlouhodobě připravované, prošly výběrovým řízením a byly schválené zastupitelstvem,“ vysvětlil odcházející starosta Alexander Bellu (ODS).

V komunálních volbách na Praze 3 sice ODS vyhrála společně v koalici s KDU-ČSL a Svobodnými, ale zamíří zřejmě do opozice. Ve vedení města ji vystřídá koalice TOP 09, STAN, Pirátů a Zelených, která by měla v 35členném zastupitelstvu dvacet mandátů.

Opravy může přibrzdit nová koalice

Materiál radním předložil Ivan Holeček z ČSSD, podle kterého měly být oba materiály předloženy už mnohem dříve, ale z technických důvodů to nebylo možné.

„Tyto dva materiály jsou výsledkem mnohaletého úsilí, i mých několikerých předchůdců a především zaměstnanců úřadu. Vyjádření Pirátů je facka tisícům odpracovaných hodin a desítkám milionům korun investovaných předchozími vedeními do projektu centralizace úřadu a do plánu revitalizace panelových domů,“ sdělil ke schváleným návrhům.

V minulosti se podle Holečka investovalo několik milionů korun do vystěhování základní školy a vybudování nové, aby se na její původní místo nastěhovali úředníci z ostatních budov úřadu. Do současných prostor se totiž všichni nevejdou. Stejně tak se musela přesunout služebna strážníků.

„Je tedy mou povinností dodržet mnohaletý kurz zavedený minulými vedeními, ve kterých seděla i budoucí koaliční strana a koaliční partner Pirátů, TOP 09. Byla to právě TOP 09 a exstarostka Vladislava Hujová (TOP 09), kdo nejvíce tlačil na to, aby byla rekonstrukce spuštěna co nejdříve,“ dodal Holeček.

S přeměnou bývalé školy na úřad ale nová koalice zřejmě nepočítá. V chystaném programovém prohlášení podle místostarosty Tomáše Mikesky (STAN) rozšiřování úřadu není.

O opravu a zateplení panelového domu v Blahoslavově ulici by jeho obyvatelé přijít neměli, ale i tato se může opozdit, protože nová koalice chce zjistit, zda není předražená.

„Obě zakázky jsou podle mého předražené a jejich schválení by mělo počkat na nové složení rady. Není také jisté, že na zakázky bude radnice v roce 2019 mít peníze,“ uvedl Mikeska.

Letos pracovala městská část s rozpočtem přes miliardy korun, obě rekonstrukce by si tak vyžádaly polovinu nynějšího rozpočtu.

Na žižkovské radnici vládla TOP 09, ODS, ČSSD a Volba pro město v čele se starostkou Vladislavou Hujovou (TOP 09) až do letošního léta. Poté, co Hujová rezignovala na své členství v TOP 09, prosadilo zastupitelstvo její odvolání a na jejím místě ji nahradil dosavadní místostarosta Alexander Bellu.