Najít kostní dřeň pro Romy či lidi z Vietnamu je problém, říkají lékaři

Dárcovství kostní dřeně V pražském registru dárců krvetvorných buněk je 30 759 lidí. V globálním světovém seznamu figuruje 32 901 020 dárců.

Ročně v ČR onemocní přibližně sto pacientů některým typem leukemie a tisíc lidí různými poruchami krvetvorby, které je možné léčit transplantací kostní dřeně.

Úspěšnost léčby pomocí krvetvorných buněk je u dospělých pacientů 60–80 procent, u dětí pak 70–90 procent. Podmínky vstupu do registru

věk 18 až 40 let, do 41. narozenin (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)

hmotnost více než 50 kg

zdravotní pojištění platné v České republice

dobrý zdravotní stav