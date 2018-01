Praha chce odkoupit lom Požáry a udělat z něj přírodní koupaliště

Magistrát zvažuje, že od společnosti Strabag obří lom odkoupí. „Jde o jeden z největších zdrojů znečištění v hlavním městě. Okolí je přitom krásné, proto bychom z něj chtěli udělat místo, kde by se dalo koupat,“ říká pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).

Nešlo by však o oficiální koupaliště, které musí splňovat řadu podmínek, ale o vodní plochu, kde by se dalo koupat jako u běžných rybníků, kupříkladu v parku Stromovka. Plavání tam sice není povoleno, ale ani zakázáno.

Cena, za kterou by město lom vykoupilo, zatím není upřesněna. „Objevila se částka 120 milionů korun, což za lom dávat nechceme,“ uvedla Plamínková.

Vlastník se debatě o ceně lomu Požáry nebrání. „Otázka prodejní ceny je v tuto chvíli otevřená a je k jednání s konkrétním potenciálním kupcem,“ uvádí mluvčí firmy Strabag Edita Novotná. Dodává, že jednání s hlavním městem byla neoficiální a není vůbec dané, že pozemek s lomem bude na prodej.

Společnost Kamenolomy ČR, která je vlastníkem lomu a zároveň patří firmě Strabag, zvažuje totiž různé varianty využití lokality, z nichž jednou je úprava prostoru tak, aby byl přístupný lidem.

„Je však třeba si uvědomit, že k realizaci podobného záměru by vedla ještě dlouhá cesta a skutečné využití prostoru je velmi předčasné předjímat,“ dodává Novotná.

Několik nápadů na rekultivaci lomu už společnost měla. V minulosti navrhovala zaplnit jej sutí, čímž by celou lokalitu srovnala do jedné roviny. Proti tomu protestovali lidé z okolí.

Jak zjistila MF DNES, společnost zvažuje i možnost lom přetvořit na přírodní amfiteátr, což na neformální schůzce sdělila zástupcům magistrátu a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Město však k návrhu nebylo příliš vstřícné.

Amfiteátr přiláká dopravu

Prokopské a Dalejské údolí, kde se Požáry nacházejí, je totiž jednou z cenných přírodních oblastí a metropole se obává, že by lokalitě uškodilo, kdyby k přírodnímu divadlu v lomu jezdili lidé auty a parkovali tam.

Zároveň mělo město nejasnosti ohledně dotěžení a následné rekultivace lomu. „Nešlo totiž jen o amfiteátr, ale též o možnost dotěžení zbývajícího prostoru vedle něj o další desítky metrů hluboko,“ popisuje mluvčí IPR Marek Vácha.

Lom stále není zcela vytěžený, tudíž další variantou pro vlastníka je nejdřív získat zbývající vápenec a až poté prostor upravit. Společnost v současnosti nemá pro těžbu povolení, může ho však získat. Už dříve firma uvedla, že vytěžit zbývající surovinu by mohlo trvat asi dva roky.

Město by však chtělo lom koupit ještě před další těžbou, neboť už nyní povrchový důl zatěžuje ovzduší metropole prachem. Firma upozorňuje, že lom je stále veden jako takzvaný aktivní dobývací prostor, tedy místo vytyčené pro těžbu, a zrušit toto označení by bylo náročné. Ne však nemožné, jak MF DNES potvrdil mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek.

Ke koupání by mohla sloužit i hostivařská přehrada

Praha by mohla lom v případě vlastníka odkoupit. Pokud by ho chtěla upravit na odpočinkový prostor a ukončit v něm těžbu, muselo by předtím s kultivací souhlasit ministerstvo průmyslu a obchodu.

V Řeporyjích jsou dva lomy Požáry. Ten menší - těžebně neaktivní - je přírodní památkou, kde už dříve byly nalezeny zkameněliny. Sousední větší lom Požáry zvažuje město odkoupit. Nejde však o jediné místo, které chce Praha přeměnit na prostor vhodný pro koupání.

„Chceme vyčistit rybník Šeberák,“ popisuje plány metropole radní Plamínková. Šeberák s rybníkem Olšaňákem koupil magistrát v roce 2016 za zhruba 50 milionů korun. Bývalý majitel nechal Šeberák vypustit, v plánu měl postavit na vodní hladině plovoucí domy.

Dalším místem pro koupání má být hostivařská přehrada. V ní už se sice každý rok lidé koupou, má však problém s kvalitou vody. Magistrát by chtěl vodu vyčistit a zároveň filtrovat vodu, která přitéká do přehrady z čistírny odpadních vod v Praze-Újezdě, aby se současná situace zlepšila.