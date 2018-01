Šlo o půjčku, brání se kladenský advokát obžalovaný ze zpronevěry

Advokát na jaře roku 2015 podle obvinění přijal do úschovy 5 810 000 korun, pocházející z prodeje bytu v pražských Holešovicích. „Ač si byl vědom svých povinností spojených s úschovou peněz, finanční prostředky postupně převedl a vyčerpal,“ uvedl dnes státní zástupce Zdeněk Čermák.



Peníze začal na podzim roku 2016 zástupce firmy, která prodala zmíněný byt, vymáhat zpět. Posléze padlo obvinění ze zpronevěry. „S obžalobou nesouhlasím. Žalovaného trestného činu jsem se nedopustil. Věřím, že obvinění bude vyvráceno,“ tvrdil při výslechu kategoricky soudu obžalovaný.



Podle něj šlo vlastně o půjčku. Takřka šest milionů korun prý potřeboval na další podnikání. „Byl jsem činný, například ve společnosti poskytující úvěry proti zástavě auta či nebankovní půjčky. Tedy takových, kde je potřeba hotovosti,“ uvedl v soudní síni Jan Bacílek.



Podnikatel, pro nějž Bacílkova kancelář již dříve pracovala, podle právníkovy verze souhlasil, že mu peníze z depozitního účtu půjčí. „Chtěl za to poskytnout nadstandardní službu,“ připustil Jan Bacílek. Údajně mělo jít o dočasný převod podílů z firmy na účelově založené „eseróčko“.



Půjčka na dobré slovo

O jeho vznik se postaral obviněný, ve fingované firmě figurovala jeho asistentka. Na jednom z jednání dal poté podnikatel podle obžalovaného souhlas k tomu, aby si peníze z prodeje z úschovního účtu půjčil. O tom však nebyla vyhotovena žádná písemná smlouva.

„Měl jsem s ním nadstandardní vztahy,“ komentoval dnes chybějící dohodu obžalovaný. Půjčka byla zřejmě výhodná, podnikatel totiž prý nepožadoval ani její jištění. O tom, že po něm je vymáháno vrácení peněz, se advokát dozvěděl na podzim 2016.

„Vysvětluji si to tak, že se sám dostal do potíží a potřeboval to celé nějak vysvětlit svému společníkovi,“ řekl k tomu Jan Bacílek. Šlo podle něj o jediný případ, kdy použil z advokátní úschovy svěřené finance. Obžalovaný připustil, že v té době měl dluhy v řádu milionů korun.

Předseda senátu Robert Pacovský, který řeší také kauzu exhejtmana Davida Ratha, při jednání zmínil i spis Okresního soudu v Kladně. Podle něj je Bacílek trestně stíhán v jiné kauze, v ní se má mimo jiné jednat o nezaplacení daně z prodeje nemovitostí.

Vyloučení a pohledávky

Tento postup soudce rozhněval obhajobu. Jan Bacílek dál odmítl vypovídat a požádal, aby hlavní líčení dál probíhalo bez něj. „Jde o porušení práv mého klienta na obhajobu. Není možné, aby byly kladeny otázky k té druhé věci,“ zdůraznil jeden z dvojice Bacílkových advokátů, Michal Račok.

Obhajoba napadla také korektnost přípravného řízení, vedeného středočeskými policejními vyšetřovateli. „Obžaloba představuje názor státního zástupce. Všechny důkazy svědčí ve prospěch neviny mého klienta, až na jeden,“ zdůraznila obhajoba.

Podle písemných důkazů Jan Bacílek již není členem advokátní komory. „Vyškrtnut byl proto, že na něj byl uvalen konkurs,“ uvedli zástupci České advokátní komory. Soudce Pacovský hlavní líčení nařídil na dva dny.

V úterý nedorazili dva klíčoví svědci. Jde o podnikatele, který figuroval v prodeji bytu a údajně obviněnému poskytl půjčku. K jednání nedorazila ani Bacílkova asistentka, angažovaná v založení fingované společnosti. A to přesto, že ji předvolánku k hlavnímu líčení doručili policisté.

Právní zástupce prodejce bytu navrhl doplnit dokazování také konstatováním pohledávek, vedených proti Janu Bacílkovi ve výši 160 milionů korun. Pokud se podaří zajistit všechny svědky, soudce Pacovský by mohl ve věci rozhodnout ve středu.