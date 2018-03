Škody po výbuchu v Kralupech nad Vltavou budou do třiceti milionů

„Až skončí vyšetřování policie a naší interní vyšetřovací komise a budeme vědět, jak k nešťastné události došlo, přijmeme odpovídající opatření a to samé budeme vyžadovat od partnerských společností. Již nyní jsme je vyzvali k opakovanému proškolení svých pracovníků a my sami zvýšíme kontroly dodržování všech předpisů pro práci v areálu,“ uvedl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.



Výbuch v Kralupech ze čtvrtka minulého týdne je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let (o výbuchu zde). Rumunské ministerstvo den po výbuchu uvedlo, že pět obětí exploze byli rumunští občané (viz Pět ze šesti obětí výbuchu v Kralupech jsou Rumuni). Vybuchlá nádrž byla již několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím případném uvedení do provozu.

Informaci o odhadované výši škod přinesly Lidové noviny, které napsaly, že v poslední době co rok, to havárie v Unipetrolu.

„Loni v prosinci postihl výbuch a požár část jeho areálu v Záluží-Litvínově, předloni nehoda zcela vyřadila z provozu na pět měsíců rafinerii Kralupy a rok předtím zastavil výbuch provoz etylénové jednotky v chemičce v Litvínově a sousední rafinerie kvůli tomu skoro na rok musela omezit provoz,“ připomněl list.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v Česku. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z čehož na kralupskou rafinerii připadá 3,3 milionu tun.