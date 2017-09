U Kralup bude sklad velký jako pět Václaváků, překoná i Amazon

V Úžicích na Mělnicku se u dálnice D8 chystá stavba skladu více než dvakrát většího než je ten patřící Amazonu. Podle záměru, ke kterému se nyní vyjadřují dotčené obce i kraj, by měla hala mít bezmála 229 tisíc m², což je plocha odpovídající téměř čtyřem strahovským stadionům nebo pěti pražským Václavským náměstím.

Vizualizace haly, která bude stát na pravé straně dálnice D8 ve směru na Prahu, nedaleko obce Úžice na Mělnicku.

Stavbu připravuje nizozemská developerská společnost CTP pro německou automobilku Daimler, která vyrábí například osobní vozy značky Mercedes-Benz. Halu by využívala jako celoevropský sklad náhradních dílů.

„Společnost CTP je partnerem automobilky Daimler AG a byla vybrána jako generální dodavatel. V tuto chvíli pracujeme na získání potřebných povolení a probíhají jednání s dotčenými orgány a obcemi,“ sdělil MF DNES vedoucí marketingu společnosti CTP Július Hájek.

Města a obce v okolí zamýšlené haly nejsou ze záměru zrovna nadšené, obávají se hlavně nárůstu už tak dost husté dopravy a některým se nelíbí ani to, že by obří hala měla vyrůst na kvalitní zemědělské půdě. Celková rozloha areálu počítá s 439 tisíci m². Kromě hlavní haly by tam měla být například také administrativní budova, automatizovaný sklad nebo vlastní požární stanice.

Doprava vázne

Hala společnosti Daimler Objekt D 8.7, jak je oficiálně pojmenována stavba obřího skladu připravovaná developerskou společností CTP pro automobilku Daimler, je plánován v průmyslové zóně na pravé straně dálnice D8 ve směru na Prahu.

Na místě zamýšlené stavby se v současné době nachází orná půda, ale v územním plánu obce Úžice už je tato lokalita několik let určena pro průmyslovou zónu. V této zóně v současné době již stojí haly společností Makro, Prologis, CTP, papírny BOR Biotechnology a Eurofrost CB.

„Už teď je v dopravních špičkách krajská silnice 608, takzvaná stará Teplická, na kterou má být doprava směrována, dost zasekaná,“ stěžuje si Radim Novák (SNK), starosta Chvatěrub, do jejichž katastru chystaný areál logistického skladu částečně zasahuje, a je proto účastníkem EIA stejně jako Úžice a obec Kozomín. I tyto dvě obce na dopravu nahlížejí se stejnou obavou jako starosta Chvatěrub.

„My i další obce v okolí požadujeme, aby na tento záměr byla udělána nejen malá, ale i velká EIA, která je na posouzení vlivů stavby přísnější,“ uvádí starosta Kozomína Petr Koukolíček (STAN).

Své připomínky k záměru navíc mají i sousední města Kralupy nad Vltavou a Veltrusy, které sice nejsou formálně do schvalovacího procesu zapojené, ale cítí se být záměrem výrazně ovlivněny.

Podle kralupského starosty Petra Holečka (STAN) má tamní odbor životního prostředí k záměru výrazné výhrady, hlavně co se týče odvodu dešťové a kanalizační vody.

Tajemný záměr D 8.7

„Je paradoxní, že nejsme účastníky řízení, nechápu to, naše katastrální území se skladem přímo sousedí. Týká se nás to hlavně z hlediska dopravy, požadujeme proto, abychom do řízení byli zapojeni,“ upozorňuje veltruský starosta Filip Volák (SNK), který se velmi podivuje i tomu, jak nenápadně byl záměr vyhlášen. „Pojmenované je to jen jako Objekt D 8.7, hlavní investor CTP ani společnost Daimler nikde nefigurují, jen těžko jsme se dopátrávali toho, že má v naší blízkosti vzniknout největší hala v České republice,“ říká Volák.

Podle zástupce CTP Júlia Hájka projekt pamatuje na zlepšení dopravní a technické infrastruktury v celém území. „Detailnější informace sdělíme během následujících dní,“ slibuje Hájek.

Své připomínky týkající se hlavně dopravy, hluku a odvodu dešťové vody z obří plochy skladu mají i Úžice, ty se ale na rozdíl od ostatních obcí v okolí mohou těšit i na jistá pozitiva v podobě daně z nemovitosti. Na svém katastru už má tato obec několik logistických skladů a podle starosty Davida Hrdličky (STAN) je to pro obec o 950 obyvatelích nezanedbatelný finanční příjem. Jen vloni vybrala obec na této dani celkem 17 milionů korun. „A pozitivem budou například i pracovní místa,“ poznamenává Hrdlička.

Podle kralupského starosty Petra Holečka ale v této oblasti už další pracovní místa tohoto druhu potřeba nejsou. „Už teď tu máme nedostatek jakýchkoliv pracovních sil, takže sem určitě budou muset dovážet pracovníky, což povede k potřebě vzniku nových ubytoven a to určitě nebude ku prospěchu města,“ upozorňuje Holeček.

Záměr stavby v rámci řízení EIA projednává i Krajský úřad Středočeského kraje. „Zatím jsme ve fázi zjišťovacího řízení, které předchází rozhodnutí a případnému spuštění procesu EIA,“ sdělil krajský mluvčí Pavel Lochař s tím, že kraj by měl své stanovisko sdělit do tří týdnů.