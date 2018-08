Krnáčová chce změnit prostor pod Stalinem v galerii, Praha 7 je proti

„Už nyní je místo v podstatě v havarijním stavu a ta investice je proto naprosto nezbytná. Chceme celý prostor opravit a zároveň i smysluplně využít. Zatím jsem o tom záměru hovořila s vedením Národní galerie a pan ředitel to vítá,“ uvedla Krnáčová.

Plány na přestavbu se ale nelíbí zástupcům sedmé městské části. „Pokud by něco takového mělo vzniknout, znamenalo by to obrovský stavební zásah a velkou dopravu, nejprve na staveništi a potom k provozu galerie. Takový velký zásah by Letenské sady poškodil,“ uvedla radní Prahy 7 a urbanistka Lenka Burgerová (Praha 7 Sobě).



Podle Krnáčové by se ale doprava v Letenských sadech nijak nezvýšila, protože by fungovala stejně jako u stávajících deseti kiosků a hospod, které se v sadech nacházejí.

Raději na brownfieldu

Zástupci Prahy 7 souhlasí s tím, že je nynější podzemní konstrukce v havarijním stavu a musí se opravit, vadí jim ale výstavba galerie.

„Takovéto velké veřejné budovy by se měly stavět na místech, kde by tomu místu mohly pomoci, například na brownfieldech. Nemáme nic proti výstavbám veřejných budov, myslíme si ale, že Letná takovou stavbu nepotřebuje,“ uvedl starosta městské části Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

Zastupitelé sedmé části chtějí místo také opravit, plánují jej ale ponechat jako lokalitu pro setkávání lidí. „Troufnu si říct, že se tam lidé setkávají více, než kdyby tam byla vybudována galerie. Je to celoevropsky známé místo. Myslím si, že je to nejlepší pomsta Stalinovi, protože se na něm svobodně setkávají různí lidé a svobodně se tam baví,“ uvedl Čižinský.

Podle radních ze sedmé části se Krnáčová navíc snaží protlačit projekt, který byl navržen již v roce 2012. Ten obsahuje vizualizaci toho, jak by mohla galerie vypadat. Počítá například s tím, že bude vybudováno více pater a stávající metronom by zmizel. Krnáčová se ale proti tomu brání.

Podle ní byl projekt z roku 2012 jedním z návrhů, kdy se rozhodovalo o tom, kde bude Slovanská epopej vystavena, ta ale nakonec našla místo na Výstavišti. Primátorka s výstavbou velkého galerijního domu, který by znamenal i odstranění metronomu, nepočítá.

Naopak chce místu zachovat stejnou funkci, jakou má nyní, tedy prostor pro setkávání lidí. Maximálně by ráda opravila povrchy a galerii má Krnáčová v plánu vybudovat jen ve vnějších prostorách památníku. Podle zastupitelů Prahy 7 měla Krnáčová představit už hotový projekt na úterní radě, jenže nestalo se tak.



„Nejprve ho plánuji prodiskutovat s kolegy a případně ho předložit na některé ze zbývajících rad. Připadá mi, jako by pan starosta chtěl ten prostor nechat spadnout lidem na hlavu, protože argumenty, které používá, jsou naprosto scestné,“ řekla Krnáčová.

Muzeum totality

Primátorka dříve plánovala s ředitelem organizace Post Bellum Mikulášem Kroupou vybudovat muzeum totalitních režimů. Nadace totiž vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků z 20. století. Nynější návrh byl ale nepříjemným překvapením.

„Považujeme návrh paní Krnáčové za podraz. Slíbila, že bude usilovat o vybudování Institutu Paměti národa. Nápad se líbil i řediteli Národní galerie. Chtěl by, aby část prostor byla věnována výstavě Paměti národa,“ uvedl Kroupa.

Post Bellum prostory využije v říjnu právě na výstavu Paměť národa ke stému výročí republiky. Umělci zde postaví instalace se světelnými a zvukovými efekty, které navodí iluzi stíhačky v Bitvě o Británii nebo obranu před nacisty v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. „Výstava má být ukázkou, že právě toto místo je opravdu silné a může symbolicky ožít příběhy minulosti,“ dodal Kroupa.