VIDEO: Unikátní hotelovou lanovku nahradí výtah za třicet milionů

V provozu je už od roku 1996 a má za sebou na čtyři miliony jízd. Ač je i pro mnohé Pražany neznámá, k atraktivitě lanovky přispívá i fakt, že projížďka je zcela zdarma. Stačí přijít do hotelu a prostě nastoupit.

Po dvaceti letech provozu je už ale na čase lanovku modernizovat.

„Lanovka je na hraně životnosti, to je ten hlavní důvod, proč dojde k výměně. Samozřejmě funguje stále bezproblémově, nicméně se může stát, že za rok nebo dva by vypověděla službu a my bychom neměli náhradní řešení,“ komentoval stav lanovky ředitel hotel NH Prague City Petr Nešpůrek.

Více místa a vyšší rychlost

Současná kabina je tažena na dvou lanech, nový výtah bude táhnout lan více. „Lanovka je samonosná, kdežto ten výtah bude jezdit po takové liště. Výtah bude moderní, prosklený a bude nepatrně větší a rychlejší,“ prozradil Nešpůrek.

Hotel si modernizaci zaplatí kompletně sám. Na investici v hodnotě 1,2 milionu eur (zhruba třicet milionů korun) využije své vlastní prostředky a nebude potřebovat žádnou dotaci či čerpání z evropských fondů.

„Posledním dnem provozu lanovky bude 2. leden příštího roku a 3. ledna se lanovka uzavře a začne se pracovat na jejím odstranění. To bude jako takové trvat asi dva týdny a od 17. ledna přijede firma ze Švýcarska, která začne pracovat na instalaci nového šikmého výtahu,“ informoval ředitel hotelu.

Instalace výtahu má trvat do konce února a dalších čtrnáct dní bude probíhat kolaudace a zkušební provoz. První zájemci o jízdu by se tak mohli svézt v druhé polovině února nebo začátkem března.

Dopravní prostředek spojující spodní a horní část hotelu proslavila hlavně česká fotbalová reprezentace, která se v hotelu pravidelně ubytovává a lanovkou často jezdí.