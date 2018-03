Plánovaná lanovka z Podbaby trojskou zoo objede, jinak by ohrozila zvířata

Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli, v současnosti zpracovává takzvanou studii proveditelnosti stavby. Ta má posoudit různé varianty vedení lanovky a zda se vůbec vyplatí jako alternativa k výstavbě tramvajové trati.



„Praha 6 hledá rychlé řešení, které ještě před výstavbou tramvajové trati do Bohnic vyřeší propojení obou břehů. Lanovku lze následně velmi snadno demontovat a přemístit na jiné místo, pokud by byla tramvajová trať realizována,“ uvedla místostarostka městské části Eva Smutná.



Ze čtyř navrhovaných variant jsou zatím Ropid a Praha 6 pro trasu zobrazenou červeně. Lanovka by v tomto případě jela z Podbaby v blízkosti konečné zastávky tramvají do západní části trojské zahrady, kde by měl vzniknout nový vchod. Odtud by lanovka vystoupala až na zastávku Krakov v pražských Bohnicích.



Varianty případných tras lanovky z Podbaby do Bohnic. (6.3.2017)

Protistrany ale namítají, že lanovka by podle nich mohla ohrozit zvířata v zoo i památkově chráněnou barokní usedlost Sklenářka.

„Pro nás je zásadní, aby lanovka nevedla nad zoologickou zahradou. Z toho důvodu, že jde o klidové území nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Nejsem proti lanovce, která by byla v západní části zahrady, ale lepší by rozhodně byla tramvaj,“ uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.



Podle Bobka může velkokapacitní lanovka narušit také krajinný ráz trojské kotliny.

Stejného názoru je i vedení radnice Praha-Troja.



„Při představení hotové studie jsme upozornili na problematická místa vedení vybrané varianty. Trasa je vedena přes chráněné registrované významné krajinné prvky Sklenářka a Paliárka a přírodním parkem Drahaň–Troja. Další trasy jsou z mnoha důvodů neproveditelné a obecně nepřijatelné,“ řekl místostarosta městské části Praha-Troja Tomáš Drdácký.



Lanovka by byla zapojena do systému pražské integrované dopravy a platily by v ní jízdenky a kupony MHD.

„Je nutné řešit stále obtížnější situaci při obsluze ZOO. Jedině tak je možné zastavit rostoucí intenzitu individuální automobilové dopravy a každodenní kolony jak v ulicích K Bohnicím a Trojská, tak i na dalších komunikacích z Prahy 8 do centra,“ dodal mluvčí Ropidu Filip Drápal.



Kapacita lanovky by se měla pohybovat okolo dvou tisíc cestujících za hodinu v jednom směru.