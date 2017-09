Lanovka v pražské zoo jezdí už 40 let, o mladší sestře se zatím jen mluví

První návštěvníci se na sedačkách z dolní části zoo do horní svezli 14. září 1977. O lanové dráze v zoologické zahradě se přitom uvažovalo už v 50. letech minulého století, kdy vznikl první projekt.

V polovině 60. let se zrodil koncept, jehož součástí byla i současná „dětská lanovka“, jak se jí přezdívá. Její budování začalo v roce 1972 a trvalo pět let.

Z projížďky se však lidé tehdy neradovali dlouho. Hned další rok odhalila kontrola závažné nedostatky a spojení mezi dolní a horní částí areálu se na tři roky zavřelo.

Za celých 40 let od otevření se na sedačkách svezlo přes sedm milionů návštěvníků. Cestujících, kteří by se na zoo dívali z ptačí perspektivy, však mohlo být ještě více.

„V minulosti se uvažovalo nad tím, že by vznikly kromě současné lanovky ještě další dvě,“ popisuje Alena Šteffelová, mluvčí Zoo Praha.

Jedna lanová dráha měla být okružní kolem celé zahrady, druhá měla spojovat trojský areál s holešovickým Výstavištěm.

„Ukázalo se však, že při velké návštěvnosti by její kapacita nebyla dostatečná,“ říká Šteffelová. Roli hrály i peníze, které chyběly na projekt po vzoru zahraničních měst.

Nakonec se zoologická zahrada těší jen z jedné lanovky, která je se svou délkou 106 metrů nejkratší dráhou v České republice. Malou sirotou tu však nemusí být navěky.

Do zoo po vodě i vzduchem

Praha zvažuje vybudovat z Podbaby v Praze 6 další lanovou dráhu, která by vedla přes zoo do Bohnic, případně by mohla vzniknout ze zahrady odbočka k holešovickému vlakovému nádraží. Pravděpodobně by to nebyla prostá sedačková lanovka, jaká vozí návštěvníky zoo do kopce.

Podnikatel chtěl soutěž, provozovat lanovku ale ne Letos na jaře oznámil podnikatel Martin Rebstöck, že chystá projekt na stavbu lanové dráhy z Holešovic do zoologické zahrady. Lanovka dlouhá 2,5 kilometru by podle prvních vizualizací vedla podél okraje Stromovky a Vltavu překonává směrem k zoo v oblasti kolem jižní části Císařského ostrova. Plán počítá, že vedení visuté lanovky na sloupech povede nad pozemky v majetku města, státu nebo jim podřízených společností, proto by nemusel nastat obvyklý problém s výkupy pozemků. Společnost Rebstöck Consulting vyhlásila architektonickou soutěž, platit ani provozovat dráhu však nechce. Podle podnikatele by to mělo zajistit město (více jsme psali zde).

Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli, si nechává v současnosti zpracovat studii, která posoudí, jestli by se městu vznik takového spojení vyplatil.

„Dokument by měl být hotov na přelomu roku a mimo jiné řekne i odhadovanou cenu investice a zda je to vhodná alternativa ke zvažované tramvajové trati,“ říká mluvčí Ropid Filip Drápal. Přestože studie, která má vznik lanovky prověřit, není dokončená, z úvah vyplývá, že lanovka z Podbaby do zoo není nereálný plán.

Zároveň se rýsují i klady a zápory stavby. Mezi pozitiva patří, že by vznik lanové dráhy nebyl tak drahý jako tramvajové spojení a mohl by zároveň přepravit podobné množství cestujících. Negativem je problematické dosažení bezbariérovosti nebo zásah do podoby města.

V současnosti se dá dostat do zoo automobilem, autobusem, parníkem nebo přívozem z Prahy 6. Hlavní město uvažuje o vybudování tramvajové linky, která by Podbabu v šesté městské části propojila s Bohnicemi. Trať by vedla kolem severní části zoologické zahrady, kde by podle představ magistrátu vznikla zastávka. Poblíž ní by v budoucnu měl stát nový pavilon goril a Arktidy. Není vyloučeno, že vznikne tramvajové i lanové spojení.