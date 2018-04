Lékárnice kradla medikamenty na předpis a prodávala je na internetu

Podle policistů pětatřicetiletá žena medikamenty kradla v lékárně, kde byla zaměstnaná a to od roku 2016 do současnosti. Většinou to byly léky na uklidnění a na spaní.

„Podle potřeby pak upravovala počty příjmů a výdajů léků, aby zaměstnavatel nepojal podezření, že mu v provozovně něco chybí,“ popsala kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.



Lékárnice pak medikamenty lidem zasílala na dobírku poštou, přičemž chodila na různé pobočky. Měla stálé zájemce z celé České republiky. Takto si podle policie vydělala celkem 400 tisíc korun.

„Ještě před zadržením podezřelé kriminalisté zajistili a otevřeli celkem čtyři zásilky, které dealerka odeslala svým zákazníkům. V těchto balíčcích bylo asi 200 tablet různých medikamentů,“ řekla Nováková.

Léky, které obviněná zájemcům prodávala, nebyly podle policie zneužívány k výrobě drog. Kriminalisté lékárnici vyšetřují na svobodě, soud ji může poslat do vězení až na deset let.