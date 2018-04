Lektor sebeobrany Krav Maga se bránil zatčení v centru Prahy

Celý incident začal již v centru Prahy, kdy agresivní muž přijížděl ke křižovatce po vedlejší silnici. Po hlavní silnici jela i hlídka městských strážníků, která měla přednost. Řidič jim však projel před autem a když na něj strážníci výstražně zatroubili, měl jim nadávat a ukazovat na ně obscénní gesta. Proto se ho jali pronásledovat s tím, že jej zkontrolují.



„Muž z vozidla vystoupil, byl stále agresivní, strážníkům nadával a odmítl předložit doklady,“ řekl Jan Čihák, mluvčí městské policie.

„V rámci toho, kdy se mu strážníci snažili nasadit pouta nebo mu dát ruce za záda, tak on, možná díky těm technikám, které zná a využívá, se to snažil nějakým způsobem blokovat nebo vykrýt,“ řekl svědek události FTV Prima s tím, že by neslyšel, že by muži strážnici nadávali a že urážky šly z úst agresivního řidiče. Muž následně skončil na policejní stanici.