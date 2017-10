V podzemí pod Stalinem se plánuje muzeum totality, Praha 7 je ale proti

O zřízení muzea totality v bunkrech pod Stalinem na pražské Letné usiluje společnost Post Bellum, která dokumentuje české dějiny před rokem 1989.

„Prostory pod bývalým pomníkem Stalina mají velmi jedinečnou atmosféru s úžasnou akustikou, jeto prostor, který nejde srovnat s čímkoliv jiným v Praze. Věříme, že výstava lidmi otřese a uvědomí si, jak cenná je naše svoboda,“ řekl ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa

Kroupa plánuje v bunkrech vybudovat moderní expozici se zvukovými efekty, audio záznamy ze vzpomínek pamětníků a videomappingem na popraskaných zdech. Nyní jsou místnosti neudržované a polorozpadlé, ale měnit by se kvůli výstavě neměly. To aby si uchovaly atmosféru

Aby mohla být výstava otevřena, potřebuje organizace vybrat ve veřejné sbírce 10 milion korun. Zatím bylo vybráno okolo 3,5 milionu.

Stálou výstavu starosta nechce

S možností stále expozice však nesouhlasí starosta Prahy 7 Jan Čižinský, podle kterého by Letenské sady poškodil příval lidí a aut.

„Pro nás stálá expozice není přijatelná. Dočasná je přijatelná proto, že je výročí. Dlouhodobý institut je zcela vyloučen, což už jsme řekli i Post Bellum. Sady by to poškodilo. Byl by tam velký pohyb osob, automobilů spjatých s rušnou stavební činností,“

Se stálou výstavou nesouhlasí ani vedení Prahy. „Přeji si, aby Praha měla důstojné muzeum, které by připomínalo dobu totality, ale toto umístění nepreferuji. Park patří mezi oblíbené rekreační zóny. Příčí se mi představa, že by se parkem proháněly kamiony, které by navážely nové instalace,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.