Sysli na letišti v Letňanech vyhynuli, ze stovek hlodavců zbyl jeden

Důvody pro zánik populace nejsou zřejmé, ale může jich být celá řada.

„S ohledem na to, že jde o stepní druh, syslům nesvědčí přílišná vlhkost. Nemají také rádi vysokou trávu, ochranáři proto na vybraných lokalitách včetně Letňan zajišťují kosení. Hlodavce mohou také lovit kočky a další predátoři,“ popisuje mluvčí Agentury ochrany a přírody České republiky (AOPK) Karolína Šůlová a dodává, že roli hrají i velké akce a koncerty.



Pravidelně se u letiště odehrává například studentský Majáles. Všechny akce si musejí kvůli syslům vyjednat výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.



AOPK provozuje záchranný program, ve kterém monitoruje a pokouší se podporovat populace sysla v desítkách lokalit po celé České republice. Právě při tomto monitoringu ochranáři loni zjistili, že sysli z letňanského letiště téměř vymizeli.

Pozorování zaznamenala pouze jeden exemplář, takže s ohledem na velikost letiště se nepředpokládá, že by jich tam nyní celkově žilo více než pět. Před deseti lety přitom populace činila zhruba 650 jedinců. Od té doby každý rok kontinuálně klesala.

Zatím není jasné, zda budou vzácní hlodavci u letiště zachováni. Ochránci v této chvíli zkoumají všechny možnosti.

Sysla chtěl Bém za maskota olympijských her

I když je nyní sysel v Česku kriticky ohrožený, nebylo tomu tak vždy. „Sysel obecný ukazuje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech jich bylo tolik, že byl označován za zemědělského škůdce. Nyní je kriticky ohroženým druhem, který přežívá v České republice na posledních zhruba 37 lokalitách. Počet syslů se k loňskému roku odhaduje kolem pěti tisíc jedinců,“ uvedla mluvčí Šůlová.

Letňanští sysli hráli v minulosti roli i při rozhodování pražských politiků. Tehdejší primátor Bém v roce 2007 plánoval sysla jako maskota letních olympijských her, které chtěl v metropoli uspořádat. Zároveň chtěl paradoxně hlavní stadion pro hry postavit právě v Letňanech, což by populaci těchto hlodavců přinejmenším ohrozilo. Z Bémova ambiciózního a podle kritiků megalomanského plánu nakonec s nástupem hospodářské krize sešlo a Praha v roce 2009 svou kandidaturu na pořádání her stáhla.