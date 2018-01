Praha po půlnoci zavře do odvolání Libeňský most, je v havarijním stavu

Most se uzavře po projetí poslední denní tramvaje po půlnoci. Omezení potrvá nejméně několik týdnů.

„Technická správa komunikací měla pracovní jednání na Kloknerově ústavu a zjistilo se, že jedna část libeňského soumostí - rámový most, je v havarijním stavu,“ sdělil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) s tím, že jde o část u libeňského břehu a platí tady omezená nosnost pěti tun. „Průjezd dopravy by byl na mostě kritický,“ popsal.

Doplnil, že pět tun jsou pro představu jedna tramvaj a tři až čtyři auta.



Most bude uzavřen pro tramvajovou i automobilovou dopravu, budou sem moci pouze chodci a cyklisté.

„V tuhle chvíli se připravují podklady pro výběrové řízení, abychom vybrali firmu, která tuto část zabezpečí, podepře. Toto bude trvat minimálně tři týdny,“ řekl předseda představenstva TSK Petr Smolka.



K mostu se vyjádřil i ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko. „V této chvíli je v nejhorším stavu jeden rám. Ty ostatní části, pokud budou podepřeny průřezy, by měly umožnit provoz toho mostu, jak to bylo doposud. Jsou potřeba udělat provizorní opatření a pak musí nastoupit finální řešení,“ řekl.

Provizorním opatřením mínil podepření mostu.

Výlukové trasy tramvají kvůli uzavření Libeňského mostu budou známy v pátek, zatím budou jezdit operativně. Autům město doporučuje využít jiné mosty.

Magistrát také otevřel non-stop krizovou linku 800 100 991. Na dotčených zastávkách budou prozatím textové informace o spojích.

„Uděláme vše pro to, aby tam byl co nejdříve obnoven alespoň částečný provoz ve smyslu veřejné obslužnosti veřejné dopravy a aby byl k dispozici pro integrovaný záchranný systém. Nemůžeme slíbit, kdy se to podaří,“ sdělil Dolínek.

Podle Dolínka nyní nehrozí uzavření žádného jiného mostu přes Vltavu.



Městské části označují uzavírku za selhání magistrátu

Na uzavření Libeňského mostu se připravuje i vedení Prahy 8, které svolalo na zítřejší ráno dopravní krizový štáb, kde se sejdou zástupci příslušných organizací.

„Budeme vyžadovat jednoznačné informace o tom, jak bude uzavření koordinováno, na jak dlouho se s uzavřením počítá a jak bude fungovat náhradní autobusová doprava,“ vyjádřil se starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Zároveň dodal, že je smutné, kam až situace musela dojít. Toto opatření vnímá jako nešťastné a oprava už podle něj mohla být hotova rok a půl. Podobně se vyjádřil i starosta Prahy 7.

Kloknerův ústav ČVUT v první polovině minulého roku završil zkoumání vzorků z mostu. Průzkum trval několik měsíců a jeho výsledky nebyly dobré.

Ukázal, že poškození betonových základů mostu, které stojí na břidlicovém podloží a jsou schovány na dně Vltavy, je horší, než se čekalo.

Odborníci zjistili, že v betonu probíhá takzvaná síranová koroze, která rozrušuje strukturu betonu. „Je to proces nevratný a v zásadě trvalý,“ komentoval dříve stav mostu ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.



Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) se zase vyjádřil, že pouhou opravou se nosnost mostu již nikdy nepodaří za stávajících technologických možností vrátit na původní stav.

Červená značka ukazuje Libeňský most, modrá dvě nejbližší přemostění

Vedení města chtělo na doporučení Kloknerova ústavu nahradit soumostí novou, širší stavbou. Proti tomu se ohradila část odborné i laické veřejnosti. Vše záleží na rozhodnutí Ministerstva kultury, zda vyhlásí či nevyhlásí most kulturní památkou. Rozhodnout má na základě podkladů k technickému stavu soumostí, které má dostat teď v lednu.

„Rozhodnutí o prohlášení či neprohlášení souboru za kulturní památku musí zcela jednoznačně vzít v úvahu i technický stav soumostí, tedy podklady, na něž nyní v řízení čekáme, a které budou tedy hlavním městem Praha snad předloženy v lednu 2018,“ vyjádřila se Simona Cigánková z Ministerstva kultury.

Částečně se zavře i vestibul na Budějovické

Od pátku začne v pražské MHD platit ještě jedno omezení. Z části se zavře vstup do metra na Budějovické, a to na jižní straně. Stane se tak z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné pasáže (atria) mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK.

Dopravní podnik upozorňuje, že zavřené budou i prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží. Uzávěra je také platná do odvolání.